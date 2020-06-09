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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые «просканировали» скрытый под землей древний город

И создали подробную карту.

Источник: Lieven Verdonck et al/ Antiquity

Европейские исследователи создали подробную карту античного этрусского города Фалерии-Нови, скрытого под слоем земли.

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Ученым из Гентского университета в Бельгии и Кембриджского университета в Великобритании не пришлось проводить раскопки. Они использовали современные георадары. Такие радиолокаторы генерируют импульсные радиоволны и направляют их в грунт. Радиоволны отражаются от скрытых под землей объектов. Приемная антенна улавливает отраженные сигналы, затем компьютер обрабатывает их и создает объемное изображение.

Фалерии-Нови в 50 километрах к северо-востоку от Рима был основан в 241 г. до н.э. и просуществовал примерно до 700 г. н.э. Он входил в состав союза двенадцати городов Этрурии. Население города было смешанным: здесь проживали умбры и сабиняне. Фалерии славились тонкими льняными тканями, прекрасной породой быков и производством особого сорта колбас.

Георадар выявил все постройки города, в том числе банный комплекс, рынок, храм, памятники и даже большую систему водопроводных труб, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity. Город-крепость занимал площадь около 30,5 гектара — это примерно половина известного римского города Помпеи.

Георадары используют в археологии около 20 лет, но настолько масштабные исследования проводятся очень редко, говорят ученые.

Анна Лысенко

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