11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые «просканировали» скрытый под землей древний город
И создали подробную карту.
Европейские исследователи создали подробную карту античного этрусского города
Ученым из Гентского университета в Бельгии и Кембриджского университета в Великобритании не пришлось проводить раскопки. Они использовали современные георадары. Такие радиолокаторы генерируют импульсные радиоволны и направляют их в грунт. Радиоволны отражаются от скрытых под землей объектов. Приемная антенна улавливает отраженные сигналы, затем компьютер обрабатывает их и создает объемное изображение.
Георадар выявил все постройки города, в том числе банный комплекс, рынок, храм, памятники и даже большую систему водопроводных труб, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.
Георадары используют в археологии около 20 лет, но настолько масштабные исследования проводятся очень редко, говорят ученые.
Анна Лысенко