12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Премия Sony World Photography Awards выбрала лучшие фото года
В категории «Открытие» победила работа российского фотографа.
Профессиональное жюри международного конкурса фотографии Sony World Photography Awards объявило победителей этого года.
Звание «Фотограф года» и премию в 25 тысяч долларов получил Пабло Альбаренга из Уругвая за серию работ Seeds of Resistance («Семена сопротивления»), рассказывающую о природных территориях, находящихся под угрозой исчезновения
В категории «Открытие» победила фотограф из России Мария Кокунова за цикл работ «Пещера», в которой она использует символизм и аллегорию для исследования психической травмы.
Финалистами конкурса также стали четверо россиян — Федор Савинцев и Александр Татаренко (категория «Архитектура»), Сергей Вараксин (категория «Креатив») и Елена Строкина (категория «Натюрморт»).
Помимо победителей и финалистов в десяти категориях Профессионального конкурса, также были объявлены победители Открытого, Студенческого и Молодежного конкурсов.
Профессиональный конкурс Sony World Photography Awards проводится с 2007 года. В этом году только на участие в нем было подано более 135 тысяч работ, что является абсолютным рекордом за все время существования конкурса.
Екатерина Гура