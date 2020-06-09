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12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Премия Sony World Photography Awards выбрала лучшие фото года

В категории «Открытие» победила работа российского фотографа.

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фотографии
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фотографии
34
фотографии

Профессиональное жюри международного конкурса фотографии Sony World Photography Awards объявило победителей этого года.

Звание «Фотограф года» и премию в 25 тысяч долларов получил Пабло Альбаренга из Уругвая за серию работ Seeds of Resistance («Семена сопротивления»), рассказывающую о природных территориях, находящихся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека, и активистах, борющихся за сохранение этих земель.

В категории «Открытие» победила фотограф из России Мария Кокунова за цикл работ «Пещера», в которой она использует символизм и аллегорию для исследования психической травмы.

Категория «Открытие», победитель | Мария Кокунова (Российская Федерация) с циклом «Пещера» | Источник: SWPA

Финалистами конкурса также стали четверо россиян — Федор Савинцев и Александр Татаренко (категория «Архитектура»), Сергей Вараксин (категория «Креатив») и Елена Строкина (категория «Натюрморт»).

Помимо победителей и финалистов в десяти категориях Профессионального конкурса, также были объявлены победители Открытого, Студенческого и Молодежного конкурсов.

Профессиональный конкурс Sony World Photography Awards проводится с 2007 года. В этом году только на участие в нем было подано более 135 тысяч работ, что является абсолютным рекордом за все время существования конкурса.

Екатерина Гура

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