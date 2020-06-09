Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 июняЗавершение Венского конгресса, открытие Исторического музея, смерть Чарльза Диккенса и другие события
Фоторепортажи
14Расовый бумеранг
20Детский труд
13:29 (мск), источник: ТАСС

В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Число вылечившихся достигло 242 397 человек.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано6 891 213+157 125
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
9.06
0
27.059.06
Скончалось399 718+4 843
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
9.06
0
27.059.06
Выздоровело3 085 833+339 641
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
9.06
0
27.059.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Только за последние сутки в стране выписали 11 709 пациентов, у которых раньше был диагностирован коронавирус. Это максимальный показатель с 26 мая и второй с начала пандемии. За счет этого во вторник доля уже выздоровевших достигла 49,96%.

Новость
Великое переселение народа: как россияне самоизолируются на дачах

Во вторник в штабе сообщили еще о 8 595 заразившихся, их общее число составило 485 253. Суточный рост в относительном выражении обновил минимум, опустившись до 1,8%.

За сутки из-за коронавируса в России умер 171 человек, за все время — 6 142. Условный уровень смертности вырос с 1,25% до 1,27%, следует из подсчетов ТАСС.

При этом коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный, остался на уровне 1,01.

Ситуация в Москве

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении города к нормальной жизни после двух с лишним месяцев режима всеобщей самоизоляции. Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок в столице уже отменены, также в городе смогли возобновить работу многие предприятия сферы услуг, например салоны красоты.

За минувшие сутки в Москве выявили 1 572 случая заражения, меньше этот показатель был еще 16 апреля.

Всего в столице коронавирус нашли у 198 590 человек, но из них только 85 824 продолжают лечение в данный момент.

Число уже выздоровевших в городе достигло 109 737, это 55,26% всех инфицированных. Количество жертв нового заболевания составило 3 029, таким образом, условный уровень смертности в Москве вырос до 1,53%.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в столице немного увеличился, с 0,93 до 0,94.

Ситуация в регионах

Во вторник впервые с начала пандемии на Москву пришлось менее 20% новых случаев заражения — 18,3%. Доля столицы в общероссийской статистике вновь уменьшилась, с 41,3% до 40,9%.

Наибольший прирост числа инфицированных вновь зафиксирован в Центральной России, где за вычетом Москвы выявили 2 194 случая.
Новость
ВОЗ рекомендовала россиянам продолжать носить маски

Треть из них зарегистрировали в Подмосковье — 739. Среди других регионов с самым большим приростом — Воронежская, Орловская и Смоленская области.

Второе место занял Приволжский федеральный округ, в котором число заразившихся увеличилось на 1 226. Там рост заболеваемости отмечается в Пензенской и Саратовской областях, а также Мордовии.

На третье место вышла Сибирь — 822 новых пациента. Среди сибирских регионов количество инфицированных в последние дни быстро растет в Иркутской области и Туве.

Только в двух из восьми федеральных округов коэффициент распространения коронавируса по состоянию на 9 июня оказался ниже единицы — в Северо-Западной России (0,93) и на Урале (0,98). В половине регионов Северо-Запада показатель меньше 1, причем в Ненецком автономном округе он опустился до нуля — там уже четыре дня подряд не выявляют ни одного заразившегося.

В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
13:33 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 09.06
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Коронавирус COVID-19
В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 8 июня
Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения
Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Как работодатели обманывают сотрудников
В России появится новый нацпроект
Как выглядит Москва после отмены самоизоляции (фото)
Выбраны лучшие снимки этого года (фото)
Ученые «просканировали» скрытый под землей город
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Звезды, которые 5 лет назад отвернулись от России
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Ртуть или электроника: вся правда о градусниках Ограничения в связи с COVID-19 пока отменяются, но о здоровье забывать не стоит
Горячие темы на Авто
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 339
"нужна помощь в рецепте" 292
что за тренд? 247
Привет полуночники !!! 165
Кино
Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей» Актриса отметила, что решение приняла не из-за денег
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
5 звездных мам, которые похудели зря (фото) Супертонкая талия — гарантия комплиментов? Как бы не так!
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь