Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
14Расовый бумеранг
20Детский труд
13:40 (мск), источник: РБК

Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего водителя

Друзья и знакомые Михаила Ефремова должны оказать помощь семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал актер. Об этом заявил журналист, писатель и телеведущий Виктор Шендерович.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», — написал Шендерович на своей странице в сети Facebook, попросив помощи в поиске банковских реквизитов счета, на который можно было бы перевести деньги.

С таким же предложением выступил и журналист Максим Кононенко.

«От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче. Лучше давайте найдем реквизиты семьи погибшего и обратим бессмысленный гнев во благо помощи семье», — написал журналист на своей странице в сети Twitter.

Ранее желание помочь пострадавшему в ДТП Захарову (на тот момент он еще не умер в больнице) выразила дочь Ефремова Анна-Мария. «Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь», — обратилась Анна-Мария к подписчикам своего аккаунта в Instagram.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что номер карты сына погибшего водителя скоро будет опубликован.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Актер не пострадал, но водитель фургона получил множественные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Утром в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пострадавший в аварии умер.

Читайте также
Признание Ефремовым вины в смертельной аварии опровергли

После смерти пострадавшего заведенное против Ефремова дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае признания виновным Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

На время следствия Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Представитель Продюсерского центра Владимира Смолкина — организатора новой программы проекта «Гражданин поэт» с участием Михаила Ефремова — заявил РБК, что говорить о спектаклях пока рано.

«Мы следим за развитием ситуации с Михаилом Ефремовым», уточнил представитель центра. На вопрос о том, готова ли компания и дальше сотрудничать с актером, он не ответил.

Судьба Михаила Ефремова стала предметом обсуждения в сети. Водитель Сергей Захаров погиб
Во время загрузки произошла ошибка.
11:39 (мск)© Ньюстюб
 Следствие ужесточило обвинение против Михаила Ефремова
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Как работодатели обманывают сотрудников
В России появится новый нацпроект
Как выглядит Москва после отмены самоизоляции (фото)
Выбраны лучшие снимки этого года (фото)
Ученые «просканировали» скрытый под землей город
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Звезды, которые 5 лет назад отвернулись от России
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Hi-Tech
Ртуть или электроника: вся правда о градусниках Ограничения в связи с COVID-19 пока отменяются, но о здоровье забывать не стоит
Авто
Известный актер устроил пьяное ДТП в Москве (видео) Машина Ефремова пересекла «двойную сплошную» и выехала на встречную полосу 
Кино
Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей» Актриса отметила, что решение приняла не из-за денег
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
5 звездных мам, которые похудели зря (фото) Супертонкая талия — гарантия комплиментов? Как бы не так!
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь