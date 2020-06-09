Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
13:46 (мск), источник: Интерфакс

Песков не увидел поспешности в снятии ограничений в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — В Кремле не считают преждевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии большинства ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано6 891 213+157 125
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
9.06
0
27.059.06
Скончалось399 718+4 843
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
9.06
0
27.059.06
Выздоровело3 085 833+339 641
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
9.06
0
27.059.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

«Почему слишком стремительно (были сняты ограничения)? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена (ограничений). Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля подчеркнул, что «речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов». «В данном случае Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах принял такое решение», — сказал Песков.

Новость
Как выглядит Москва после отмены самоизоляции (фото)

Он также напомнил: «Путин еще в самом начале ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом, что и было сделано».

На вопрос, взял ли на себя Собянин ответственность за эту ситуацию, пресс-секретарь президента ответил: «Разумеется, это решение главы региона». В то же время он добавил, что «естественно, любой глава региона принимает решения, основываясь на экспертных показателях».

Накануне Собянин объявил о поэтапном снятии ограничений, введенных в Москве в связи с распространением коронавируса. Уже с 9 июня горожане могут передвигаться по столице без пропусков, начинают работать салоны красоты и парикмахерские. С 16 июня могут возобновить работу музеи и выставки, с 23 июня — фитнес-клубы и бассейны, кафе.

По последним данным, за сутки в Москве зарегистрированы 1 572 новых случая COVID-19, в целом по России — 8 595.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
Читайте также
В Москве сняли режим самоизоляции
Во время загрузки произошла ошибка.
13:09 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 09.06
Все новости региона
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом
Знакомые Ефремова предложили собрать деньги для семьи погибшего
Зеленский объяснил нежелание оскорблять Путина
Как работодатели обманывают сотрудников
Как выглядит Москва после отмены самоизоляции (фото)
Выбраны лучшие снимки этого года (фото)
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Звезды, которые 5 лет назад отвернулись от России
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Hi-Tech
Ртуть или электроника: вся правда о градусниках Ограничения в связи с COVID-19 пока отменяются, но о здоровье забывать не стоит
Горячие темы на Авто
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 339
"нужна помощь в рецепте" 293
что за тренд? 247
Привет полуночники !!! 169
Кино
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП В Министерстве культуры России прокомментировали такой призыв
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Бабкина не может оправиться от горя: трагедия
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Новости партнеров
1 июля 2020 года россияне смогут дополнить основной закон страны
Конституция ответит на вопрос, кому достанутся новые больницы и медтехника
Как обновление Конституции продолжит обновление здравоохранения
Рошаль: коронавирус показал актуальность поправок в Конституцию о медицине
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь