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14:52 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: случаи заражения коронавирусом от бессимптомных больных крайне редки

Если заразившийся коронавирусом человек болеет бессимптомно, вероятность заразиться от него невысока. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов. «Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передает вирус другому человеку», — сказала она.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
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2.06
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3.06
8546
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Скончалось6 142+171
27.05
161
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29.05
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31.05
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Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
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30.05
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8972
4.06
8666
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8057
6.06
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8.06
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11709
27.059.06
Инфицировано6 891 213+157 125
27.05
95557
28.05
102702
29.05
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Скончалось399 718+4 843
27.05
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Выздоровело3 085 833+339 641
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54085
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60627
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Источник: Reuters
Новость
Коронавирус: загадка «тихих разносчиков» без симптомов

«У нас множество докладов из стран, которые тщательно отслеживают контакты зараженных людей. Они следят за бессимптомными случаями, они следят за контактами и не выявляют передачи вируса. Так что это происходит очень редко и практически не освещается. Мы постоянно следим за этими данными и стараемся получить больше информации от стран, чтобы дать достоверный ответ на этот вопрос», — пояснила госпожа ван Керкхов.

При этом она подчеркнула, что следует различать случаи, когда человек действительно болеет бессимптомно и когда он только начинает болеть и симптомы еще не начали проявляться в полной мере.

В мире зафиксировано более 7 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 406 тыс. человек, выздоровели 3,2 млн.

Алена Миклашевская

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