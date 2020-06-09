14:52 (мск), источник: Коммерсантъ
ВОЗ: случаи заражения коронавирусом от бессимптомных больных крайне редки
Если заразившийся коронавирусом человек болеет бессимптомно, вероятность заразиться от него невысока. Об этом заявила в ходе
«У нас множество докладов из стран, которые тщательно отслеживают контакты зараженных людей. Они следят за бессимптомными случаями, они следят за контактами и не выявляют передачи вируса. Так что это происходит очень редко и практически не освещается. Мы постоянно следим за этими данными и стараемся получить больше информации от стран, чтобы дать достоверный ответ на этот вопрос», — пояснила госпожа ван Керкхов.
При этом она подчеркнула, что следует различать случаи, когда человек действительно болеет бессимптомно и когда он только начинает болеть и симптомы еще не начали проявляться в полной мере.
В мире зафиксировано более 7 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 406 тыс. человек, выздоровели 3,2 млн.
Алена Миклашевская