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14:57 (мск), источник: Интерфакс

Епископат не пустит патриарха Кирилла к больным коронавирусом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Председатель синодального Отдела по церковной благотворительности епископ Пантелеимон высказал мнение, что патриарху Кириллу не стоит следовать примеру епископа Кентерберийского и идти к больным коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«В Англии архиепископ Кентерберийский, глава Англиканской церкви, пошел в больницу, его пустили. Мы, конечно, патриарха не пустили бы ни в коем случае. Это опасно. Ни в коем случае!» — сказал епископ во вторник на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что сам просился к коронавирусным пациентам, но ему отказали. «Сказали: вам нельзя. Хорошо, я слушаюсь», — посетовал 69-летний архиерей.

Однако, по его мнению, молодые священники должны иметь доступ к заболевшим, в том числе, иметь возможность причащать их в больницах. «Священник помогает врачам. Почему же отказываться от этой помощи? Священник плохому не научит, и он тоже хочет принять участие в этом подвиге. Что вы его лишаете этой награды небесной?» — сказал иерарх.

Епископ Пантелеимон добавил, что священники Русской церкви за два месяца совершили 356 выездов к больным, в основном это были поездки на дом. 310 из них были совершены в средствах защиты, но некоторые священники из выездной группы заболели.

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