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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде нашли черепаху с повадками собаки (видео)

Она повсюду следует за хозяином и откликается на свое имя.

Семья тайцев Сомсак Мунгми и Тун Нацини завели вместо собаки шпороносную черепаху. Этот вид сухопутных черепах — третий по величине в мире после слоновой и гигантской черепах.

Питомца по кличке Пи Юк регулярно выводят на вечернюю прогулку по улице. Она семенит за хозяином без поводка совсем как обычный пес. Вместе они доходят до конца аллеи, а затем возвращаются к дому. По словам хозяев, Пи Юк откликается на свое имя и подбегает, когда его зовут.

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В Таиланде стало популярным заводить шороносных черепах, которые легко приручаются и даже поддаются дрессировке.

Анна Лысенко

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