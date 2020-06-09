16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таиланде нашли черепаху с повадками собаки (видео)
Она повсюду следует за хозяином и откликается на свое имя.
Семья тайцев Сомсак Мунгми и Тун Нацини завели вместо собаки шпороносную черепаху. Этот вид сухопутных черепах — третий по величине в мире после слоновой и гигантской черепах.
Питомца по кличке Пи Юк регулярно выводят на вечернюю прогулку по улице. Она семенит за хозяином без поводка совсем как обычный пес. Вместе они доходят до конца аллеи, а затем возвращаются к дому. По словам хозяев, Пи Юк откликается на свое имя и подбегает, когда его зовут.
В Таиланде стало популярным заводить шороносных черепах, которые легко приручаются и даже поддаются дрессировке.
Анна Лысенко