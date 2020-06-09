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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Михаил Ефремов

8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДТП на Смоленской площади. Второй участник аварии скончался в больнице от травм. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ефремов Михаил Олегович родился 10 ноября 1963 года в Москве в семье актеров Олега Ефремова и Аллы Покровской. Служил в армии. В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ.

В 1976 году сыграл первые роли — в спектакле «Уходя, оглянись!» на сцене МХАТа, а также в телефильме «Дни хирурга Мишкина». Известность пришла к нему после главной роли в картине «Когда я стану великаном» (1979).

В 1987 году основал театр-студию «Современник-2», но вскоре труппа распалась. В 1990-е годы играл и как режиссер ставил спектакли в МХАТ им. А. П. Чехова, также выступал в «Школе современной пьесы» и «Современнике». Снялся более чем в 170 фильмах. Среди его киноработ — «Generation П» (2011), «Духless» (2012), «Хороший мальчик» (2016), «День выборов 2» (2016).

С 2006 года являлся членом жюри Высшей лиги КВН. В 2009 году стал ведущим программы «Жди меня» на «Первом канале». В 2011—2012 годах участвовал в проекте «Гражданин поэт». В 2012 году на телеканале «Дождь» совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым запустил проект «Господин хороший». Несколько раз снимался в музыкальных клипах Сергея Галанина, групп «Неприкасаемые», «Каста» и других.

Заслуженный артист РФ. Победитель премии «Ника» 2002 года в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Граница: Таежный роман», премии «Золотой орел» 2008 года в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «12». Женат в пятый раз, отец шестерых детей.

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