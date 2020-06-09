18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лиса и еж попались за совместным ужином во дворе частного дома
Парочку сняла ночная камера наблюдения.
48-летний житель английского города Малверн по имени Стю МакКензи несколько месяцев назад решил установить у себя в саду камеру, чтобы наблюдать за животными и птицами, которые приходят к нему погостить.
Еще с первых записей мужчина понял, что, помимо обычных белок и воробьев, к нему периодически наведывается упитанный еж и лиса. До недавнего времени хищники явно не ладили — в открытые конфликты они не вступали, но старались избегать друг друга. Но все изменилось в начале июня.
На одной из последних ночных записей Стю увидел, что лиса и еж не просто находились рядом, но и одновременно ели из общей миски, пишет BBC. МакКензи отметил, что был очень удивлен таким поворотом событий, видимо, размоченные сухари и собачьи консервы способны примирить кого угодно.
Екатерина Гура