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18:54 (мск), источник: Интерфакс

Михаила Ефремова задержали

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Столичный главк МВД сообщил о задержании актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне смертельное ДТП в центре Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Ефремов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, отметили в пресс-службе.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе «Гранд-Чероки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада» с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель «Лады» скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший водитель — курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

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Чем известен Михаил Ефремов

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже в связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано на пункт «а» части 4 той же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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19:07 (мск)© Ньюстюб
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