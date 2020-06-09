19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
У пессимистов риск развития болезни Альцгеймера выше, чем у оптимистов
Новое исследование показало, что у людей с позитивным мышлением больше шансов сохранить ясность ума в зрелом возрасте.
Известно, что депрессия и тревожность могут вызывать развитие деменции, но ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже просто негативный образ мышления является довольно весомым фактором, способствующим появлению болезни.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 292 человека старше 55 лет. Они отвечали на вопросы анкеты, рассказывая о своей реакции на негативный опыт. Также участники исследования проходили различные тесты на память, внимание, пространственное мышление и языковые способности.
Изучив результаты, ученые пришли к выводу, что те люди, у которых преобладает негативный образ мышления (они склонны все время возвращаться к неприятным моментам своей жизни и заново их переживать), испытывают проблемы с памятью и логическим мышлением намного чаще, чем их более оптимистичные сверстники.
Екатерина Гура