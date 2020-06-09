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22:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 9 июня

Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела, ВОЗ отследила случаи заражения COVID-19 от бессимптомных больных, а карантин предотвратил 60 млн случаев заражения только в шести странах мира.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано7 182 895+291 682
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
27.059.06
Скончалось408 811+9 093
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
27.059.06
Выздоровело3 341 215+255 382
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
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Полицейский на фоне надписи «Жизнь прекрасна» в Москве | Источник: AFP 2020

В России выявлено более 8500 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в стране составило 8 595, рост числа новых случаев снизился до рекордно низких 1,8%. Всего в России 485 253 человека заразились коронавирусом. Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 11 709 человек, общее число выздоровевших достигло 242 397. Из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией следует, что доля уже выздоровевших достигла 49,96%.

Как выглядит Москва после отмены самоизоляции

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков со вторника, 9 июня. Теперь москвичи могут свободно перемещаться по городу, соблюдая масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

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В соцсетях отреагировали на отмену режима самоизоляции в столице

Пользователи соцсетей снятию ограничений не поверили и принялись постить шутки и мемы про отмену самоизоляции. Некоторые отмечали поспешность и нелогичность решений городской власти, другие смеялись над неожиданной победой над коронавирусом, а третьи просто привыкли сидеть дома и теперь не хотят выходить на улицу.

В ВОЗ оценили способность пациентов с бессимптомным COVID-19 заражать других

Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передает вирус другому человеку.
Мария ван Керкхов
представитель ВОЗ

При этом ван Керкхов подчеркнула, что следует различать случаи, когда человек действительно болеет бессимптомно и когда он только начинает болеть и симптомы еще не начали проявляться в полной мере.

Колумбийские индейцы Тукуна позируют в защитных масках в департаменте Амазонас | Источник: AFP 2020

Ученые подсчитали, сколько случаев заражения предотвратил карантин

По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, меры по введению карантина сократили число подтвержденных случаев заражения на 62 млн только в шести странах мира. Учитывались самые разные меры от жесткого карантина до запрета на поездки, закрытия части магазинов и требования социального дистанцирования.

У коронавируса выделили шесть отдельных линий

Возбудителей COVID-19 объединили в шесть крупных сообществ, так называемые клональные группы, которые состоят из родственных друг другу штаммов бактерий и вирусов. С первых дней появления вспышки коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует ее возбудитель — вирус SARS-CoV-2. Сейчас известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. Однако как эти мутации влияют на заразность и другие свойства вируса, ученые пока достоверно не знают.

Ученики перед началом занятий в средней школе имени Винни Манделы в поселке Тембиса, ЮАР | Источник: AFP 2020

Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом

По словам президента Украины, он предлагал соратникам: «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Тогда бы люди поняли, что коронавирус — «это страшно», но «это не чума», считал украинский лидер. «Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — пояснил Владимир Зеленский.

В США возросло отравление отбеливателями из-за COVID-19

Убирая в доме, американцы массово злоупотребляют отбеливателями с хлором, показал опрос, проведенный в США. В конце апреля Дональд Трамп предлагал изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Эксперты говорили, что его советы могут привести к летальным исходам. Производители и регулирующие органы также предупреждали, что употреблять чистящие средства внутрь крайне опасно.

Первый тур после возобновления сезона РПЛ будет посвящен медработникам

Исполком РФС во вторник утвердил календарь чемпионата и Кубка России нынешнего сезона, которые будут возобновлены после приостановки из-за пандемии коронавируса. РПЛ возобновится матчами 23-го тура, которые пройдут 19—21 июня.

Коронавирус COVID-19
У коронавируса выделили шесть отдельных линий
ВОЗ: случаи заражения коронавирусом от бессимптомных больных крайне редки
В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 8 июня
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