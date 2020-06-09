Коронавирус COVID-19: главные события 9 июня

Полицейский на фоне надписи «Жизнь прекрасна» в Москве
| Источник: AFP 2020
В России выявлено более 8500 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в стране составило 8 595, рост числа новых случаев снизился до рекордно низких 1,8%. Всего в России 485 253 человека заразились коронавирусом. Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.
Половина заразившихся коронавирусом в России уже выздоровела
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 11 709 человек, общее число выздоровевших достигло 242 397. Из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией следует, что доля уже выздоровевших достигла 49,96%.
Как выглядит Москва после отмены самоизоляции
8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков со вторника, 9 июня. Теперь москвичи могут свободно перемещаться по городу, соблюдая масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.
В соцсетях отреагировали на отмену режима самоизоляции в столице
Пользователи соцсетей снятию ограничений не поверили и принялись постить шутки и мемы про отмену самоизоляции. Некоторые отмечали поспешность и нелогичность решений городской власти, другие смеялись над неожиданной победой над коронавирусом, а третьи просто привыкли сидеть дома и теперь не хотят выходить на улицу.
В ВОЗ оценили способность пациентов с бессимптомным COVID-19 заражать других
Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передает вирус другому человеку.
Мария ван Керкховпредставитель ВОЗ
При этом ван Керкхов подчеркнула, что следует различать случаи, когда человек действительно болеет бессимптомно и когда он только начинает болеть и симптомы еще не начали проявляться в полной мере.
Колумбийские индейцы Тукуна позируют в защитных масках в департаменте Амазонас | Источник: AFP 2020
Ученые подсчитали, сколько случаев заражения предотвратил карантин
По мнению исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, меры по введению карантина сократили число подтвержденных случаев заражения на 62 млн только в шести странах мира. Учитывались самые разные меры от жесткого карантина до запрета на поездки, закрытия части магазинов и требования социального дистанцирования.
У коронавируса выделили шесть отдельных линий
Возбудителей COVID-19 объединили в шесть крупных сообществ, так называемые клональные группы, которые состоят из родственных друг другу штаммов бактерий и вирусов. С первых дней появления вспышки коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует ее возбудитель — вирус SARS-CoV-2. Сейчас известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. Однако как эти мутации влияют на заразность и другие свойства вируса, ученые пока достоверно не знают.
Ученики перед началом занятий в средней школе имени Винни Манделы в поселке Тембиса, ЮАР | Источник: AFP 2020
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
По словам президента Украины, он предлагал соратникам: «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Тогда бы люди поняли, что коронавирус — «это страшно», но «это не чума», считал украинский лидер. «Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — пояснил Владимир Зеленский.
В США возросло отравление отбеливателями из-за COVID-19
Убирая в доме, американцы массово злоупотребляют отбеливателями с хлором, показал опрос, проведенный в США. В конце апреля Дональд Трамп предлагал изучить возможность введения дезинфицирующих средств внутрь как один из методов лечения коронавируса. Эксперты говорили, что его советы могут привести к летальным исходам. Производители и регулирующие органы также предупреждали, что употреблять чистящие средства внутрь крайне опасно.
Первый тур после возобновления сезона РПЛ будет посвящен медработникам
Исполком РФС во вторник утвердил календарь чемпионата и Кубка России нынешнего сезона, которые будут возобновлены после приостановки из-за пандемии коронавируса. РПЛ возобновится матчами 23-го тура, которые пройдут 19—21 июня.