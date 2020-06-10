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02:42 (мск), источник: Life.ru

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило семь миллионов

По-прежнему на первом месте по количеству инфицированных идут США.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано7 185 573+294 360
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
27.059.06
Скончалось408 954+9 236
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
27.059.06
Выздоровело3 352 665+266 832
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
27.059.06
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Источник: РИА "Новости"

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всем мире превысило семь миллионов человек, более 400 тысяч скончались. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было зафиксировано 108 918 новых случаев инфицирования и 3539 летальных исходов.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев CoViD-19 на планете составляет 7 039 918, умерло с начала пандемии 404 396 пациентов.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в США (3 366 251) и в Европе (2 303 361).

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8595 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 485 253 случая заболевания. За весь период выздоровело 242 397 пациентов, летальных исходов — 6142.

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