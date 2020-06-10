Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило семь миллионов

02:42 (мск), источник: Life.ru
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всем мире превысило семь миллионов человек, более 400 тысяч скончались. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было зафиксировано 108 918 новых случаев инфицирования и 3539 летальных исходов.
Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в США (3 366 251) и в Европе (2 303 361).
Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8595 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 485 253 случая заболевания. За весь период выздоровело 242 397 пациентов, летальных исходов — 6142.