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05:33 (мск), источник: РБК

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Снятие ограничений в Москве может быть преждевременно, считает вирусолог Андреа Крисанти. Российские специалисты считают решение столичных властей верным.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

Число заболевших в Москве, которое каждый день на протяжении последнего времени составляет около 2 тыс. человек, — это «много, действительно много», заявил РБК профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи вирусолог Андреа Крисанти.

Такие цифры велики, «тем более для одного города», заявил он. «Учитывая, что мы в Италии взволнованы, поскольку у нас [число заболевших составляет] несколько сотен случаев в день», — сказал в разговоре с РБК Андреа Крисанти.

При этом он оговорился, что «восприятие вопроса тут может отличаться».
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Однако российские вирусологи не согласились с утверждением, что снятие было преждевременным. Так, врач-инфекционист Валерий Безносенко не считает, что еще рано снимать карантин. «Здесь надо учитывать, что, когда меры вводились, было неизвестно о характере инфекции, характере оказания помощи в стационарах, [существовал] риск нехватки коек в стационарах, средств индивидуальной защиты и в стационарах, и на амбулаторном этапе. Также был сильнейший дефицит тест-систем», — пояснил он.

По мнению врача, сейчас Москва накопила большой опыт и создала большую материально-техническую базу для работы с зараженными. «Стоит также помнить, что основное количество госпитализированных пациентов пару месяцев назад были с серьезным течением заболевания. Сейчас же те, кто выявляется, — бессимптомные носители, которые выявляются при плановом тестировании», — добавил Безносенко в разговоре с РБК.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова тоже не считает снятие ограничений преждевременным. «Это [посуточное] количество зараженных отмечается у нас уже достаточно давно, около недели, а повышения все нет, то есть все идет спокойно. Также снятие карантина будет идти постепенно», — рассказала Кожевникова РБК.

Я думаю, что если бы мы оставили меры, которые, например, были у нас две недели назад, то люди бы сами их не соблюдали.
Галина Кожевникова
заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН

Она добавила, что не ожидает новой вспышки заражений в столице после отмены карантина.

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«Летом, что бы там ни было, люди взаимодействуют и общаются меньше: дети уезжают, многие пытаются уехать из города, скученность населения меньше. Люди зимой больше находятся в помещении, а летом на свежем воздухе не так опасно», — заметила инфекционист.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявили более 1,5 тыс. заболевших и 59 жертв COVID-19. Резкий перелом по количеству новых случаев, согласно официальной статистике, произошел еще 20 мая. Тогда прирост больных за сутки сократился примерно на 23% — с 3,5 тыс. человек до 2,6 тыс.

За последние две недели наибольший суточный прирост по зараженным в столице зарегистрировали 23 мая — 3190 человек. С тех пор количество зарегистрированных новых случаев в сутки уже не превышало 3 тыс. человек. В течение десяти дней с той даты оперативный штаб в среднем фиксировал около 2,3 тыс. зараженных. Менее 2 тыс. заболевших за сутки в Москве выявили 3 июня. По данным оперативного штаба, в этот день зарегистрировали 1842 зараженных. В течение пяти дней с того момента в Москве за сутки выявляли менее 2 тыс. заболевших, однако 8 июня оперативный штаб сообщил о 2001 новом случае.

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Режим самоизоляции в Москве действовал с 30 марта. В столичном правительстве 24 апреля указывали на отсутствие поводов для смягчения карантина на майских праздниках из-за ежедневного прироста заболевших. Уже 30 апреля Собянин заявил, что после этого периода ограничения могут снять, но только при положительной динамике по заболеваемости COVID-19. С 12 мая московские власти разрешили возобновить работу строек и промышленных предприятий, однако обязали граждан носить маски и перчатки в общественных местах.

Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина. В тот же день столичные власти сообщили, что разрешат прогулки всем жителям города, но по графику. «Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», — отметил тогда Собянин. Источники РБК сообщали, что в мэрии обсуждают отмену цифровых пропусков с 14 июня. Об этом власти собирались объявить 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — отмечал собеседник РБК.

В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.

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Итальянские СМИ писали о Крисанти как о специалисте, который спас область Венето, один из эпицентров коронавируса в стране. Газета RoviggoOggi сообщала, что он рекомендовал президенту области Луке Дзайе тестировать на коронавирус всех граждан, включая людей без симптомов заболевания. Всемирная организация здравоохранения при этом рекомендовала проводить тестирование в том случае, если человек контактировал с заболевшим COVID-19. Он также настоял на том, чтобы создать «красные зоны» (закрытые на карантин города) в Ломбардии и Венето.

По словам Крисанти, при тестировании жителей Во (коммуна в провинции Падуя области Венето) у 3% населения выявили положительные результаты. У 43% из них не было симптомов. Впоследствии Крисанти, разработавший «модель Венето», также стал почетным жителем Во.

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Всего в Италии зарегистрировали более 235 тыс. зараженных. По данным департамента гражданской защиты страны на 8 июня, за сутки зарегистрировали 280 новых случаев заражения. В стране за все время эпидемии умерли более 33 тыс. человек с COVID-19. Ограничения в стране начали снимать с 4 мая, тогда гражданам, в частности, разрешили свободно передвигаться по территории регионов. Большинство мер, связанных с COVID-19, в Италии отменили с 18 мая, требование обязательного карантина для приезжающих из ЕС в стране отменили с 3 июня.

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