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07:04 (мск), источник: РИА Новости

Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает Минобороны России.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:07 MSK, 10.06
Инфицировано485 253+8 595
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Скончалось411 260+11 542
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Источник: РИА Новости

«В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица», — уточнили в ведомстве.

Всех участников допустят до испытаний только после медобследования и соответствия их здоровья необходимым требованиям.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

В настоящее время 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, помещены на 14-дневную изоляцию. Группа гражданских участников клинических исследований находится в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами госпиталя. Им будут измерять артериальное давление, пульс, температуру, изучать ряд других специальных показателей.

Ранее начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны успешно провели доклинические испытания вакцины от коронавируса, клинический этап планируется завершить к концу июля.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.

В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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