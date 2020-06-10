07:04 (мск), источник: РИА Новости
Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает Минобороны России.
«В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы — гражданские лица», — уточнили в ведомстве.
Всех участников допустят до испытаний только после медобследования и соответствия их здоровья необходимым требованиям.
В настоящее время 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, помещены на 14-дневную изоляцию. Группа гражданских участников клинических исследований находится в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.
Состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами госпиталя. Им будут измерять артериальное давление, пульс, температуру, изучать ряд других специальных показателей.
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В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов.
В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19. Из них свыше 242 тысяч человек вылечились.