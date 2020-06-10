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08:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

Масочный режим сохраняется по всей стране. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 10.06
Инфицировано485 253+8 595
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Источник: РИА "Новости"
Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим. Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад.
Анна Попова
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Попова отметила, что россияне должны быть осторожными все то время, пока не создана вакцина от вируса. Она порекомендовала носить перчатки, чаще мыть руки, держать чистыми все предметы вокруг себя, а также соблюдать правила посещений любых общественных мест, а также обращаться к врачам при малейшем недомогании.

9 июня депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил снятие ограничений в Москве и призвал ужесточить перчаточный и масочный режим. Он счел правильным решение постепенно отменять все запреты, введенные из-за коронавируса, объяснив, что «время пришло». Тем не менее бывший главный санитарный врач России предостерег граждан из группы риска от быстрого выхода из самоизоляции.

Ранее заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов говорил, что после эпидемии ношение маски войдет у россиян в привычку. Особенно часто можно будет встретить людей в масках можно будет в сезон гриппа и других вирусных инфекций, уточнил он.

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Источник:©Аргументы и факты
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