08:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
Масочный режим сохраняется по всей стране. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим. Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад.
Попова отметила, что россияне должны быть осторожными все то время, пока не создана вакцина от вируса. Она порекомендовала носить перчатки, чаще мыть руки, держать чистыми все предметы вокруг себя, а также соблюдать правила посещений любых общественных мест, а также обращаться к врачам при малейшем недомогании.
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