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28В Москве отменен режим самоизоляции
07:39 (мск), источник: Life.ru

Врач рассказал, какова вероятность подхватить коронавирус на летних верандах

Согласно объявлению мэра Москвы Сергея Собянина, кафе и рестораны смогут принимать гостей на улице с 16 июня.

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Шансов подцепить коронавирусную инфекцию на открытом воздухе меньше, чем в закрытом помещении, однако важно, чтобы граждане соблюдали безопасную дистанцию. Об этом рассказал главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин, передает РИА «Новости».

Самое главное — соблюдение санитарной дистанции. Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы «поймать» CoViD-19 повышаются, — заявил специалист, отвечая на вопрос, как защитить себя от вируса на открытом воздухе, учитывая открытие летних веранд, кафе и ресторанов.
Никита Ломакин
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Напомним, летние веранды начнут работу в Москве с 16 июня. Кроме того, в этот день откроются для посетителей библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Уже с 9 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина отменили пропускной режим и график прогулок. Теперь все жители столицы, в том числе старше 65 лет и те граждане, у которых есть хронические заболевания, смогут беспрепятственно выходить на улицу, ездить по делам и находиться в общественных местах. Также заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и многие другие службы.

А с 23 июня разрешено открывать стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи, детсады, учреждения соцзащиты. Можно будет использовать лавочки, детские и спортплощадки.

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