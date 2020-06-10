Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
14Расовый бумеранг
09:14 (мск), источник: Известия

Тихо из кризиса: экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста после COVID

Вместе с ней в пятерке лидеров — Китай, Австралия, Индонезия и Мексика.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 10.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано7 238 690+347 477
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
27.059.06
Скончалось411 279+11 561
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
27.059.06
Выздоровело3 371 823+285 990
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
27.059.06
Идёт загрузка
Источник: Известия

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Об этом говорится в ежегодном докладе Института экономики и мира (IEP, есть в распоряжении «Известий»). Его эксперты также утверждают, что миру потребуется пять лет на то, чтобы вернуться в довирусное состояние. Наилучшим образом справятся те страны, у которых экономика подкреплена так называемым показателем миролюбия, который в общемировом масштабе за прошедший год пострадал. Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль.

Восстановиться за пять лет

Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.

По оценке международного Института экономики и мира, именно в этих государствах экономические условия сложились лучшим для выхода из пандемии образом.

Однако это не значит, что восстановление пройдет быстро и легко, подчеркивают эксперты.

Читайте также
Туроператоры и отельеры не ждут роста цен на российских курортах

Экономические предпосылки определяют четыре показателя: небольшой госдолг (позволит занять средства для смягчения экономического спада); низкий показатель безработицы (даст провести эффективную переподготовку и перераспределение работников); невысокие налоговые сборы (позволит увеличить налогообложение для покрытия бюджетного дефицита); слабая зависимость от международной торговли (поможет менее болезненно принять ее дальнейший спад — в 2020 году она, по оценке Всемирной торговой организации, упадет на 13−32% — и справиться с нарушением логистики).

При этом на выход из кризиса влияет и такой показатель, как индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. По этому показателю Россия находится на 37-м месте, Китай — на 34-м, Индонезия — на 39-м, Мексика — на 35-м, Австралия — на 13-м. Уровень PPI зависит от восьми факторов: функциональность правительства, здоровая бизнес-среда, соблюдение прав человека, хорошие отношения с соседями, свободный доступ к информации, уровень человеческого капитала, степень коррумпированности и справедливость при распределении ресурсов. COVID эти показатели значительно ухудшил.

По оценке института IEP, именно совокупность экономики с уровнем PPI определит, насколько быстро страны выйдут из кризиса.

Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.

— По оценке нашего института, чтобы восстановиться до уровня 2019 года, миру потребуется пять лет, — пояснил «Известиям» глава Института экономики и мира Стив Киллелеа.

Как только будут сняты карантинные меры, экономики стран придут в норму, но не на тот уровень, где они были до коронавируса. Сегодня мы видим рост числа демонстраций, забастовок и протестов. Могу сказать, что в следующие два года эта ситуация негативным образом скажется на миролюбии стран.
Стив Киллелеа
глава Института экономики и мира

Пандемия изменила алгоритмы насилия. С одной стороны самоизоляция снизила уровень преступности (убийства, грабежи и т. д.), упала торговля наркотиками, сократилось число драк и автомобильных аварий. С другой стороны, стало значительно больше случаев домашнего насилия и причинения вреда самому себе; в некоторых уголках Латинской Америки власть в свои руки взяли наркокартели; также при выходе жизни в онлайн-режим подскочил уровень киберпреступности.

Читайте также
В темнице больной: латиноамериканские тюрьмы стали рассадником COVID-19

Миру мир

Эти выводы были опубликованы вместе с ежегодным рейтингом миролюбия. В его основе лежит глобальный индекс миролюбия (GPI), который помогает оценить степень насилия или страха перед ним. Эксперты присваивают странам оценки от 1 до 5 (чем ближе к единице, тем более миролюбива страна).

В основе GPI лежат три фактора: охрана и безопасность (включает доступ к стрелковому оружию, политические нестабильность и террор, протесты с применением насилия), текущие конфликты (интенсивность внутренних распрей и отношения с соседними странами) и степень милитаризации (вложения в миротворческие миссии ООН и процент ВВП на оборону). Из-за COVID часть этих показателей также деградирует: например, во время пандемии выросла продажа огнестрельного оружия в США, во многих странах вероятны агрессивные демонстрации, связанные с экономическими проблемами, также, возможно, сократятся поддержка ооновских миссий и траты на оборону — эти деньги правительства перенаправят на восстановление экономик.

Список состоит из 163 стран и охватывает 99,7% мирового населения. По данным доклада, в то время как в 81 стране уровень миролюбия стал выше, в 80 странах он снизился. Эксперты отмечают общемировое падение GPI — за последние 12 лет в девятый раз.

Пятерка наиболее миролюбивых стран с 2019 года не изменилась: первое место заняла Исландия, а за ней — Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия свою позицию в списке также сохранила — она находится на 154-м месте с индексом 3,049 между Суданом и Центральноафриканской республикой. При этом за последний год ее GPI улучшился на 0,04 пункта. Для сравнения, другие постоянные члены Совбеза ООН занимают следующие строчки: Великобритания 42-ю (GPI — 1,77), Франция 66-ю (1,93), Китай 104-ю (2,166) и 121-ю США (2,307).

Читайте также
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН

— Разница между этими странами (Суданом и ЦАР. — «Известия») и Россией лежит в аспекте милитаризации. РФ — высокомилитаризованная страна с большими затратами на оборону и ядерным оружием, — пояснил Стив Каллилеа, отвечая на вопрос «Известий», почему уровень миролюбия РФ из года в года не позволяет ей подняться выше 153-й строчки. — Но давайте посмотрим на положительные аспекты: сократилось число полицейских и заключений в тюрьмы, снизилось количество убийств и случаев терроризма.

Глава IEP подчеркнул, что траты на оборону считаются по их доле от ВВП. В 2019 году, по данным стокгольмского института SIPRI, у России этот показатель составил 3,9% ВВП (для сравнения, США выделили на это 3,4%).

В докладе отмечается, что из девяти регионов мира, положительная динамика прослеживается только у двух: Северной Америки (Канада и США) и региона России и Евразии (страны СНГ, Грузия, Туркменистан и Украина).

Значительнее всего показатели миролюбия улучшились у Армении и Азербайджана.

Причина — в относительной стабилизации Нагорно-Карабахского конфликта и, соответственно, отношений соседствующих стран.

Екатерина Постникова

Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
Читайте также
 Гражданин подследственный: получит ли Михаил Ефремов реальный срок
Выход по требованию: что россияне первым делом сделают после самоизоляции
Коронавирус COVID-19
У коронавируса выделили шесть отдельных линий
ВОЗ: случаи заражения коронавирусом от бессимптомных больных крайне редки
В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 8 июня
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
В США похоронили Джорджа Флойда (фото)
Власти отказались от особых правил простоя в пандемию
В ООН заявили об угрозе глобальной нехватки продовольствия
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Здоровье
Парень показал фотографию после отказа от наркотиков и влюбил в себя людей За несколько часов публикация набрала 100 тыс. лайков.
Hi-Tech
Прорыв. В России испытали революционный двигатель Это открывает новые возможности при запуске космических кораблей
Авто
Известный актер устроил пьяное ДТП в Москве (видео) Машина Ефремова пересекла «двойную сплошную» и выехала на встречную полосу 
Кино
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП В Министерстве культуры России прокомментировали такой призыв
Новости партнеров
Какие поправки в Конституцию россияне назвали самыми важными
Вот зачем надо обновить Конституцию: прибалты уже переписывают историю
А нам нельзя? В глазах французов менять-дополнять Конституции - норма
Мы положили на алтарь Победы 27 млн жизней – примем ради них Конституцию
Gnezdo.ru
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Они уже ушли из жизни, но верится с трудом
Смерть пришла в семью Тимошенко
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь