09:14 (мск), источник: Известия
Тихо из кризиса: экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста после COVID
Вместе с ней в пятерке лидеров — Китай, Австралия, Индонезия и Мексика.
Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Об этом говорится в ежегодном докладе Института экономики и мира (IEP, есть в распоряжении «Известий»). Его эксперты также утверждают, что миру потребуется пять лет на то, чтобы вернуться в довирусное состояние. Наилучшим образом справятся те страны, у которых экономика подкреплена так называемым показателем миролюбия, который в общемировом масштабе за прошедший год пострадал. Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль.
Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.
Однако это не значит, что восстановление пройдет быстро и легко, подчеркивают эксперты.
Экономические предпосылки определяют четыре показателя: небольшой госдолг (позволит занять средства для смягчения экономического спада); низкий показатель безработицы (даст провести эффективную переподготовку и перераспределение работников); невысокие налоговые сборы (позволит увеличить налогообложение для покрытия бюджетного дефицита); слабая зависимость от международной торговли (поможет менее болезненно принять ее дальнейший спад — в 2020 году она, по оценке Всемирной торговой организации, упадет на 13−32% — и справиться с нарушением логистики).
При этом на выход из кризиса влияет и такой показатель, как индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. По этому показателю Россия находится на 37-м месте, Китай — на 34-м, Индонезия — на 39-м, Мексика — на 35-м, Австралия — на 13-м. Уровень PPI зависит от восьми факторов: функциональность правительства, здоровая
Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.
— По оценке нашего института, чтобы восстановиться до уровня 2019 года, миру потребуется пять лет, — пояснил «Известиям» глава Института экономики и мира Стив Киллелеа.
Как только будут сняты карантинные меры, экономики стран придут в норму, но не на тот уровень, где они были до коронавируса. Сегодня мы видим рост числа демонстраций, забастовок и протестов. Могу сказать, что в следующие два года эта ситуация негативным образом скажется на миролюбии стран.
Пандемия изменила алгоритмы насилия. С одной стороны самоизоляция снизила уровень преступности (убийства, грабежи
Эти выводы были опубликованы вместе с ежегодным рейтингом миролюбия. В его основе лежит глобальный индекс миролюбия (GPI), который помогает оценить степень насилия или страха перед ним. Эксперты присваивают странам оценки от 1 до 5 (чем ближе к единице, тем более миролюбива страна).
В основе GPI лежат три фактора: охрана и безопасность (включает доступ к стрелковому оружию, политические нестабильность и террор, протесты с применением насилия), текущие конфликты (интенсивность внутренних распрей и отношения с соседними странами) и степень милитаризации (вложения в миротворческие миссии ООН и процент ВВП на оборону).
Пятерка наиболее миролюбивых стран с 2019 года не изменилась: первое место заняла Исландия, а за ней — Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия свою позицию в списке также сохранила — она находится на 154-м месте с индексом 3,049 между Суданом и Центральноафриканской республикой. При этом за последний год ее GPI улучшился на 0,04 пункта. Для сравнения, другие постоянные члены Совбеза ООН занимают следующие строчки: Великобритания 42-ю (GPI — 1,77), Франция 66-ю (1,93), Китай 104-ю (2,166) и 121-ю США (2,307).
— Разница между этими странами (Суданом и ЦАР. — «Известия») и Россией лежит в аспекте милитаризации. РФ — высокомилитаризованная страна с большими затратами на оборону и ядерным оружием, — пояснил Стив Каллилеа, отвечая на вопрос «Известий», почему уровень миролюбия РФ из года в года не позволяет ей подняться выше 153-й строчки. — Но давайте посмотрим на положительные аспекты: сократилось число полицейских и заключений в тюрьмы, снизилось количество убийств и случаев терроризма.
Глава IEP подчеркнул, что траты на оборону считаются по их доле от ВВП. В 2019 году, по данным стокгольмского института SIPRI, у России этот показатель составил 3,9% ВВП (для сравнения, США выделили на это 3,4%).
В докладе отмечается, что из девяти регионов мира, положительная динамика прослеживается только у двух: Северной Америки (Канада и США) и региона России и Евразии (страны СНГ, Грузия, Туркменистан и Украина).
Причина — в относительной стабилизации
Екатерина Постникова