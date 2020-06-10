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10:23 (мск), источник: Известия

Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови

Ученые из США выяснили, какое влияние может оказывать группа крови человека на его здоровье, психическое состояние и алкогольную зависимость. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «Рамблер» со ссылкой на исследование.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты провели исследование среди людей из США и Японии, страдающих алкоголизмом. В итоге эксперты пришли к выводу, что больше всего людей с алкогольной зависимостью имеют вторую группу крови.

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По мнению исследователей, это может быть связано с особенностями работы надпочечников, из-за которых человек ощущает недостаточный уровень глюкозы в крови и на подсознательном уровне пытается компенсировать недостаток алкоголем.

Другой причиной алкоголизма может оказаться стресс.

Как отмечается в исследовании, людям со второй группой крови рекомендовали пить красное вино в умеренных дозах для растворения холстериновых бляшек в организме и поддержания качественной работы желудочно-кишечного тракта.

Наиболее устойчивыми к алкоголю ученые признали людей с первой группой крови.

В апреле британские ученые заявили, что регулярное употребление алкоголя людьми старше 40 лет приводит к тревожности и депрессии и множеству проблем со здоровьем.

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