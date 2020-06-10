Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови

Специалисты провели исследование среди людей из США и Японии, страдающих алкоголизмом. В итоге эксперты пришли к выводу, что больше всего людей с алкогольной зависимостью имеют вторую группу крови.
По мнению исследователей, это может быть связано с особенностями работы надпочечников, из-за которых человек ощущает недостаточный уровень глюкозы в крови и на подсознательном уровне пытается компенсировать недостаток алкоголем.
Другой причиной алкоголизма может оказаться стресс.
Как отмечается в исследовании, людям со второй группой крови рекомендовали пить красное вино в умеренных дозах для растворения холстериновых бляшек в организме и поддержания качественной работы желудочно-кишечного тракта.
Наиболее устойчивыми к алкоголю ученые признали людей с первой группой крови.
В апреле британские ученые заявили, что регулярное употребление алкоголя людьми старше 40 лет приводит к тревожности и депрессии и множеству проблем со здоровьем.