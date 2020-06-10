12:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Спасение белки из бассейна позабавило пользователей Сети (видео)
Похоже, зверек не очень хотел спасаться.
Семья из американского города Ламбертон в Техасе обнаружила у себя в надувном бассейне белку. Зверек плавал по кругу и не мог самостоятельно выбраться.
Девушка подошла к зверьку, но побоялась брать его голыми руками. Она попробовала поднять зверька спинкой стула. Сперва все шло по плану, но когда белка почувствовала под лапами твердую землю, то прыгнула прямо на свою спасительницу. Та в панике убежала, а белка упала обратно в воду.
Зверька удалось спасти со второй попытки, в этот раз — без инцидентов, сообщает Fox News.
Анна Лысенко