Слова директора ВОЗ о незаразных носителях COVID-19 возмутили ученых

Заявление ВОЗ о безопасности бессимптомных носителей коронавируса вызвало шквал критики и заставило технического руководителя ВОЗ по реагированию на COVID-19 Марию Ван Керхове забрать свои слова назад, сообщает The New York Times.
Ранее Ван Керхове заявила:
Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще.
«У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко.
Также она подчеркнула, что не стоит путать еще не проявившиеся или слабовыраженные симптомы с бессимптомным течением болезни — оно должно наблюдаться на протяжении всего заболевания.
В ответ на эти слова тут же появились высказывания ученых, не согласных с безопасностью бессимптомных носителей. Тогда Ван Керхове пояснила, что ее слова основывались лишь на нескольких исследованиях, не все из которых прошли рецензирование.
«Я просто отвечала на вопрос, а не утверждала политику ВОЗ или что-то в этом роде», — сказала она.
Критиков, в том числе и коллег Ван Керкхове, такой подход к работе с источниками не устроил.
«Первоочередная и главная обязанность ВОЗ — быть лидером в области науки, — заявил Лоуренс Гостин, директор Центра сотрудничества ВОЗ по вопросам национального и глобального законодательства в области здравоохранения. — И когда ВОЗ делает заявления, которые явно противоречат научному консенсусу без какого-либо обоснования или цитирования исследований, это значительно снижает авторитет».
Вопросы возникли и к самому понятию бессимптомности. Исследования показывают, что носители коронавируса наиболее заразны за несколько дней до появления симптомов.
ВОЗ относит таких людей к «предсимптомным», однако, фактически, симптомов у них на момент распространения инфекции нет.
Ван Керхове отметила, что с помощью терминов «предсимптомные» и «бессимптомные» ВОЗ как раз стремится разделить людей без симптомов на две четкие группы.
«К сожалению, не все используют их в этом смысле, — сказала она. — Я не хотела, чтобы это все усложнило».
«Как мы вообще можем доверять ВОЗ? — недоумевает медицинский корреспондент Fox News Марк Зигель. — Вчера доктор Мария Ван Керхове сказала, что бессимптомное распространение коронавируса встречается крайне редко. И знаете, что? Сегодня она просто взяла свои слова назад.
Вопросы к позиции ВОЗ относительно коронавируса возникали и раньше.
Так, специалисты продолжают настаивать, что передача вируса возможна лишь при чихании и кашле, не принимая во внимание, что в воздухе могут задерживаться более мелкие частицы выделений.
«Они не признают, что разговоры, а в некоторых случаях даже дыхание, тоже приводят к образованию микрокапель», — сказала Линси Марр, которая изучает передачу вирусов воздушно-капельным путем.
Представители ВОЗ пояснили, что они знают о возможности образования микрокапель при дыхании и разговорах, но до сих пор нет свидетельств, что они могут привести к заражению. Такие заявления возмущают ученых — они считают, что в ВОЗ слишком узко рассматривают воздушно-капельный путь передачи вируса.
Они застряли в начале ХХ века, у них очень недальновидное представление о том, что такое микрокапли и как они распространяются.
Дон Мильтондоктор Мэрилендского университета
Исходя из своих предположений о путях распространения вируса, ВОЗ не рекомендует носить маски всем подряд — разве что врачам. Некоторые ученые подозревают, что позиция ВОЗ основана не столько на исследованиях, сколько на желании обеспечить поставки масок медработникам.
Ван Керхове признала, что нехватка средств индивидуальной защиты — это проблема, однако настояла, что выводы о бесполезности масок для широких масс основаны исключительно на научных данных.
И ВОЗ, и другие специалисты сходятся в одном — в исследованиях коронавируса все еще довольно много белых пятен, и нужно время, чтобы делать однозначные выводы. Однако ученые требуют от сотрудников ВОЗ в таком случае быть осторожнее с громкими заявлениями.