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15:48 (мск), источник: ТАСС Наука

Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

ТАСС, 10 июня. Ученые считают, что именно поэтому мужчины тяжелее женщин переносят коронавирусную инфекцию.

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Источник: РИА "Новости"

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные «дирижеры» иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее. Это может объяснять то, почему мужчины заболевают коронавирусной инфекцией чаще женщин. Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

«Мы узнали том, что иммунная система мужчин и женщин реагирует на первые фазы коронавирусной инфекции по-разному. В частности, организм первых вырабатывал больше сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений, а Т-клетки женщин гораздо активнее реагировали на появление вируса. Это может объяснять половые различия в характере течения COVID-19», — пишут ученые.

Практически с первых дней после начала эпидемии COVID-19 медики стали замечать, что мужчины чаще заражаются вирусом и гибнут от его последствий.
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Сначала биологи считали, что это связано с тем, что у мужчин в клетках легких содержится больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Половые различия

Наблюдая за развитием коронавирусной инфекции у двух сотен пациентов больницы Йельского университета, которые попали туда в промежутке между мартом и маем текущего года, медики под руководством профессора Акико Ивасаки узнали одну из возможных причин половых различий в реакции иммунитета на вирус.

Всех этих заразившихся госпитализировали на первых фазах развития инфекции. Медики регулярно собирали у них пробы крови и отслеживали изменения в активности клеток иммунной системы и концентрации вырабатываемых ими молекул, а также количестве вирусных частиц.

Анализ образцов показал, что организм мужчин и женщин по-разному реагирует на заражение. В частности, отличалось количество вырабатываемых антител и различных сигнальных веществ, способствующих развитию воспалений и других защитных реакций.

Например, в крови мужчин оказалось больше интерлейкина-8, одного из провоспалительных сигналов, а также белков CXCL10 и CCL5.

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В крови женщин анализ показал больше активированных моноцитов — клеток-«чистильщиков», которые собирают антигены, а также тех подтипов Т-клеток, которые эти антигены используют для выработки антител. В наибольшей степени эти различия оказались выражены среди пожилых пациентов и пациенток. Это может объяснять, почему пожилые мужчины умирают от коронавирусной инфекции чаще своих сверстниц.

Соответственно, если стимулировать иммунную систему пациентов производить больше Т-клеток и повышать их активность, то они будут лучше переносить коронавирусную инфекцию, считают ученые. Ивасаки и ее коллеги в ближайшее время попытаются выяснить, как это можно сделать, не подвергая жизнь пациентов еще большему риску, чем заражение SARS-CoV-2.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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