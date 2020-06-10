Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин
«Мы узнали том, что иммунная система мужчин и женщин реагирует на первые фазы коронавирусной инфекции
Сначала биологи считали, что это связано с тем, что у мужчин в клетках легких содержится больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.
Наблюдая за развитием коронавирусной инфекции у двух сотен пациентов больницы Йельского университета, которые попали туда в промежутке между мартом и маем текущего года, медики под руководством профессора Акико Ивасаки узнали одну из возможных причин половых различий в реакции иммунитета на вирус.
Всех этих заразившихся госпитализировали на первых фазах развития инфекции. Медики регулярно собирали у них пробы крови и отслеживали изменения в активности клеток иммунной системы и концентрации вырабатываемых ими молекул, а также количестве вирусных частиц.
Например, в крови мужчин оказалось больше интерлейкина-8, одного из провоспалительных сигналов, а также белков CXCL10 и CCL5.
В крови женщин анализ показал больше активированных моноцитов — клеток-«чистильщиков», которые собирают антигены, а также тех подтипов
Соответственно, если стимулировать иммунную систему пациентов производить больше
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.