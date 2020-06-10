13:47 (мск), источник: Известия
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 10 июня.
«Там, где мы проводим эти исследования системно, мы видим удвоение числа людей, которые эти титры имеют», — сказала она. Таким образом, можно говорить о том, что иммунитет вырабатывается «на достаточно высоких цифрах», сообщила она.
Формирование иммунитета происходит на четырех инкубационных периодах. Первый из них составляет 48 дней, остальные более длительные, отметила главный санитарный врач.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что уровень пациентов, у которых нет выраженных симптомов ни в момент выявления коронавируса, ни в следующие 14 дней, остается стабильным. Их 40−45%, в некоторые дни показатель достигает 50%.
«Это характеристика очень высокого количества тестирований», — сказала она.
По словам Поповой, среднесуточный темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снизился до 1,7%. По состоянию на 17 марта, этот показатель составлял 30%, на 21 апреля — 14%, на 10 мая — 7%. При этом на Московский регион приходится меньше 25% новых заражений (по состоянию на 24 апреля, 67% выявляемых случаев были в Москве).