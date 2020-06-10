Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
13:47 (мск), источник: Известия

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 10 июня.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 10.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 358+216
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело252 783+10 386
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 257 441+366 228
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось411 681+11 963
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
28.0510.06
Выздоровело3 387 891+302 058
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
28.0510.06
Идёт загрузка
Источник: Известия

«Там, где мы проводим эти исследования системно, мы видим удвоение числа людей, которые эти титры имеют», — сказала она. Таким образом, можно говорить о том, что иммунитет вырабатывается «на достаточно высоких цифрах», сообщила она.

Коллекции
5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции

Формирование иммунитета происходит на четырех инкубационных периодах. Первый из них составляет 48 дней, остальные более длительные, отметила главный санитарный врач.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что уровень пациентов, у которых нет выраженных симптомов ни в момент выявления коронавируса, ни в следующие 14 дней, остается стабильным. Их 40−45%, в некоторые дни показатель достигает 50%.

«Это характеристика очень высокого количества тестирований», — сказала она.

По словам Поповой, среднесуточный темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снизился до 1,7%. По состоянию на 17 марта, этот показатель составлял 30%, на 21 апреля — 14%, на 10 мая — 7%. При этом на Московский регион приходится меньше 25% новых заражений (по состоянию на 24 апреля, 67% выявляемых случаев были в Москве).

Читайте также
 Гражданин подследственный: получит ли Михаил Ефремов реальный срок
Выход по требованию: что россияне первым делом сделают после самоизоляции
Коронавирус COVID-19
У коронавируса выделили шесть отдельных линий
ВОЗ: случаи заражения коронавирусом от бессимптомных больных крайне редки
В России выздоровела половина пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 8 июня
В России выявлено 8404 новых случаев заражения коронавирусом
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Кремль полагает, что Запад пытается расколоть общество в России
Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови
ВЦИОМ выявил отношение коммунистов к поправкам в Конституцию
Ресторан в Японии рассадил посетителей по капсулам (фото)
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Hi-Tech
Найдены близнецы Земли и Солнца Семья потенциально обитаемых планет скоро скоро станет больше
Горячие темы на Авто
Почему все самое вкусное еще и самое вредное? 339
что за тренд? 248
Откупится? 213
Привет полуночники !!! 185
Кино
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Новости партнеров
Убогая: муж Полины Гагариной заговорил после разрыва с певицей
Как Конституция сохранит бюджетную систему здравоохранения в России?
Все безработные будут получать гарантированную зарплату – президент
Нападки на российскую историю продолжаются – Конституция защитит нас
Дети
2-летний ребенок убирается дома вместо беременной мамы Мальчик удивил пользователей сети
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь