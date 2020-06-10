14:26 (мск), источник: Известия
Прерванный смех: умер сатирик Анатолий Трушкин
Автор монологов для Винокура и Шифрина учился на военного инженера.
Композитор Вустин, цирковой артист Феррони, режиссер Гаспаров, физик Казарян, актер Балмусов… Анатолий Алексеевич стал первым писателем в этом списке. Вдвойне печально и символично, что он был писателем веселым — одним из столпов отечественной сатиры, делившим пьедестал, пожалуй, лишь с непревзойденным Михаилом Жванецким и столь рано ушедшим Михаилом Задорновым.
Когда он заболел коронавирусом, то попал в прекрасную клинику. Звонил мне, рассказывал: «Меня положили в отдельную палату, здесь чудесные врачи»… Мы с ним регулярно разговаривали, он был бодр и весел. Потом вдруг исчез — телефон стал недоступен".
Через врачей я узнал, что он в реанимации, на ИВЛ. Мы, конечно, молились каждый день. Через
какое-товремя вдруг он сам позвонил и слабеньким голосом сказал, что вытащили его, правда, ходить еще не может, но жив.
После этого каждый день с ним созванивались, и голос у него становился все бодрее. «Да-да, сейчас лучше уже, пробую вставать!» И опять пропал дня на три. Думаю, ну, наверное, у него
Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. Впрочем, суровое военное лихолетье его семья переживала в Подмосковье, куда вернулась из эвакуации уже в 1942 году. Москвич с 1951-го, Трушкин никогда не терял связь со своей малой уральской родиной: «в Челябинске меня привечают», — всегда говорил он. В 1964 году будущий автор миниатюр для лучших артистов отечественной эстрады закончил Московский
Впрочем, уже во время учебы Трушкин увлекался театром и сочинял сатирические сценки, так что после распределения на секретный военный завод продолжал сотрудничать с редакцией журнала «Студенческий меридиан». «В студенческом театре миниатюр МАТИ мы много шутили, смеялись, я
Анатолий Трушкин — удивительный человек, совершенно непохожий на других юмористов своим добрым характером и
Вроде, и внешность у него была совершенно не подходящей для этого, но Бог дал ему юмористическую жилку и писательский талант. А вместе это дает потрясающий результат. Он создавал прекрасные рассказы, их много, все с выразительными персонажами, запоминающимися фразочками… Для «Ералаша» он написал два сюжета. Совсем недавно был у нас разговор. Говорю ему: «Тебе не стыдно? Всего два!» — «Напишу еще, напишу» — «Вот и пиши!». Три дня назад он, находясь в больнице, еще беседовал с нашими коллегами, и вот… Это ярчайшая фигура эстрады, один из лучших представителей юмористического жанра. Колоссальная потеря.
Трушкин работал со студотрядами — самым живым и непосредственным подразделением молодежного официоза тех лет. Парни и девушки, ехавшие осваивать целину, были и искренними энтузиастами, но не желали, подобно предшествовавшему поколению, видеть действительность сквозь «розовые очки» — или через призму постоянного страха. В этих кругах допускалось и приветствовалось определенное вольнодумство, что в своих монологах и миниатюрах Трушкин воплощал с настоящим блеском.
Вскоре
С 1981 года он ушел в литературу уже как профессионал.
Трушкин дважды становился лауреатом премии «Золотой теленок», учрежденной «Литературной газетой», а его произведения были включены в 16-й том «Антологии сатиры и юмора России XX века» — наряду с Булгаковым, Ильфом и Петровым, Зощенко. «Лестное соседство», — как отмечал сам писатель.
Анатолия Трушкина называют
С начала этого столетия он и сам стал все чаще появляться на эстраде. Зрителям полюбились выступления Трушкина в популярной телепрограмме «Аншлаг». Жил, впрочем, тихо и совсем незвездно, вне поля зрения объективов светских хроникеров. «Мне удалось выяснить насчёт себя, что я родился (есть свидетели), учился (есть документы), женился (со слов одной женщины). Полагаю, что в остальном биография типична: не имею, не знаю, нет, никогда, нигде, ни за что, пропади всё пропадом», — как говорил он в одном из своих самых популярных монологов.
«К этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесёт. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло», — признался сатирик в одном из интервью, которое давал уже больничной койке. Сегодня сердце Анатолия Алексеевича остановилось. В мире стало меньше светлого, смешного, доброго — всего того, что составляло смысл жизни и творчества замечательного юмориста и сатирика.
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