Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
16Беспорядки в США
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
14:26 (мск), источник: Известия

Прерванный смех: умер сатирик Анатолий Трушкин

Автор монологов для Винокура и Шифрина учился на военного инженера.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 10.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 358+216
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело252 783+10 386
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 257 441+366 228
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось411 681+11 963
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
28.0510.06
Выздоровело3 387 891+302 058
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
28.0510.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Почему-то кажется, что юмористы и сатирики просто не должны покидать нас внезапно, после страшной неведомой дотоле болезни. Но Анатолий Трушкин, любимый народом автор, в последние годы и сам много работавший как исполнитель своих миниатюр, ушел именно так — жизнь писателя прервал коронавирус. «Известия» вспоминают Анатолия Алексеевича.

Смерть Трушкина внесла еще одну скорбную строку в мортуарий умерших от коронавируса знаменитостей.

Композитор Вустин, цирковой артист Феррони, режиссер Гаспаров, физик Казарян, актер Балмусов… Анатолий Алексеевич стал первым писателем в этом списке. Вдвойне печально и символично, что он был писателем веселым — одним из столпов отечественной сатиры, делившим пьедестал, пожалуй, лишь с непревзойденным Михаилом Жванецким и столь рано ушедшим Михаилом Задорновым.

Аркадий Инин, писатель, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР

Когда он заболел коронавирусом, то попал в прекрасную клинику. Звонил мне, рассказывал: «Меня положили в отдельную палату, здесь чудесные врачи»… Мы с ним регулярно разговаривали, он был бодр и весел. Потом вдруг исчез — телефон стал недоступен".

Через врачей я узнал, что он в реанимации, на ИВЛ. Мы, конечно, молились каждый день. Через какое-то время вдруг он сам позвонил и слабеньким голосом сказал, что вытащили его, правда, ходить еще не может, но жив.

После этого каждый день с ним созванивались, и голос у него становился все бодрее. «Да-да, сейчас лучше уже, пробую вставать!» И опять пропал дня на три. Думаю, ну, наверное, у него какие-то процедуры. Поэтому не очень беспокоился. Как вдруг — абсолютно оглушительное известие… Он был примером соединения прекрасного творца и прекрасного человека. Как мы знаем по событиям последних дней, довольно часто бывает иначе — прекрасный творец и отвратительный человек. Вот это не про Толю. Я на сто процентов могу сказать, что ни один человек не скажет о нем плохо. Не участвовал ни в каких разборках, конфликтах. Всегда уважительный, спокойный, не задиристый. С ним никогда никаких семейных скандалов не было, ничего такого, чем могла бы поживиться желтая пресса… У него было удивительное сочетание интеллигентности, о чем я уже сказал, и народности. Все его персонажи абсолютно народные, узнаваемые. Простые ребята — водители, продавщицы, тещи, мужья, алкаши и добрые деревенские чудики… Никто больше у нас на эстраде так не писал и не пишет. И неслучайно, что он много работал с Мишей Евдокимовым, они оба были такими корневыми людьми.

Анатолий Трушкин
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. Впрочем, суровое военное лихолетье его семья переживала в Подмосковье, куда вернулась из эвакуации уже в 1942 году. Москвич с 1951-го, Трушкин никогда не терял связь со своей малой уральской родиной: «в Челябинске меня привечают», — всегда говорил он. В 1964 году будущий автор миниатюр для лучших артистов отечественной эстрады закончил Московский авиационно-технологический институт.

Впрочем, уже во время учебы Трушкин увлекался театром и сочинял сатирические сценки, так что после распределения на секретный военный завод продолжал сотрудничать с редакцией журнала «Студенческий меридиан». «В студенческом театре миниатюр МАТИ мы много шутили, смеялись, я что-то уже начинал писать. Мне даже разрешили свободное посещение лекций. В итоге к окончанию института я болта от гайки отличить не мог», — вспоминал он годы спустя.

Борис Грачевский, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ

Анатолий Трушкин — удивительный человек, совершенно непохожий на других юмористов своим добрым характером и какой-то мягкой теплой иронией по отношению к самому себе, в первую очередь. Мне доводилось с ним гастролировать.

И он всегда замечательно работал, зрители его любили, уважали, смеялись на его выступлениях, потому что это всегда было ярко и сочно.

Вроде, и внешность у него была совершенно не подходящей для этого, но Бог дал ему юмористическую жилку и писательский талант. А вместе это дает потрясающий результат. Он создавал прекрасные рассказы, их много, все с выразительными персонажами, запоминающимися фразочками… Для «Ералаша» он написал два сюжета. Совсем недавно был у нас разговор. Говорю ему: «Тебе не стыдно? Всего два!» — «Напишу еще, напишу» — «Вот и пиши!». Три дня назад он, находясь в больнице, еще беседовал с нашими коллегами, и вот… Это ярчайшая фигура эстрады, один из лучших представителей юмористического жанра. Колоссальная потеря.

Трушкин работал со студотрядами — самым живым и непосредственным подразделением молодежного официоза тех лет. Парни и девушки, ехавшие осваивать целину, были и искренними энтузиастами, но не желали, подобно предшествовавшему поколению, видеть действительность сквозь «розовые очки» — или через призму постоянного страха. В этих кругах допускалось и приветствовалось определенное вольнодумство, что в своих монологах и миниатюрах Трушкин воплощал с настоящим блеском.

Вскоре коллеги-журналисты надоумили инженера Анатолия поступить в Литинститут — что он и сделал. Его учителями были такие «зубры» нашей словесности как Виктор Розов и Сергей Залыгин. В начале 1970-х Трушкин начал работу на ТВ, написал пару десятков успешных сценариев для телеспектаклей, освоил редакторское ремесло. Но спустя семь лет понял, что душа его не лежит к «большим» формам — и сосредоточился на юморе.

С 1981 года он ушел в литературу уже как профессионал.

Его юморески вошли в репертуар Михаила Евдокимова, Романа Карцева, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Клары Новиковой и Владимира Винокура.

Трушкин дважды становился лауреатом премии «Золотой теленок», учрежденной «Литературной газетой», а его произведения были включены в 16-й том «Антологии сатиры и юмора России XX века» — наряду с Булгаковым, Ильфом и Петровым, Зощенко. «Лестное соседство», — как отмечал сам писатель.

Роман Сенчин, писатель, лауреат литературных премий

Анатолия Трушкина называют писателем-сатириком. По-моему, он, скорее, был юмористом. Сатирик должен быть человеком желчным, видеть недостатки и указывать на них обществу, которое не засмеется, а усмехнется. Трушкин же помогал людям отдохнуть душой, беззлобно посмеяться. И при этом, в отличие от большинства юмористов, не скатывался в пошлость. Некоторые его миниатюры, публиковавшиеся в 1980—2000-х в «Литературной газете», вспоминаю и неизменно улыбаюсь. И на душе становится теплее.

С начала этого столетия он и сам стал все чаще появляться на эстраде. Зрителям полюбились выступления Трушкина в популярной телепрограмме «Аншлаг». Жил, впрочем, тихо и совсем незвездно, вне поля зрения объективов светских хроникеров. «Мне удалось выяснить насчёт себя, что я родился (есть свидетели), учился (есть документы), женился (со слов одной женщины). Полагаю, что в остальном биография типична: не имею, не знаю, нет, никогда, нигде, ни за что, пропади всё пропадом», — как говорил он в одном из своих самых популярных монологов.

В мае 2020 года у 78-летнего писателя диагностировали коронавирусную инфекцию. Он боролся с ней долго — более месяца, но, увы, врачи оказались бессильны.

«К этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесёт. Так нельзя было делать. Я тоже так думал, а вот не пронесло», — признался сатирик в одном из интервью, которое давал уже больничной койке. Сегодня сердце Анатолия Алексеевича остановилось. В мире стало меньше светлого, смешного, доброго — всего того, что составляло смысл жизни и творчества замечательного юмориста и сатирика.

 Прерванный смех: умер сатирик Анатолий Трушкин
«Спектакли в Большом театре возобновятся осенью»
В России выявлено 8404 новых случаев заражения коронавирусом
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Француз отсудил 45 тысяч долларов за скучную работу
Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови
Кремль подтвердил попытки Запада расколоть российское общество
Здоровье
12 актеров, карьеры которых погубил алкоголь Михаил Ефремов — далеко не первый.
Hi-Tech
Найдены близнецы Земли и Солнца Семья потенциально обитаемых планет скоро скоро станет больше
Авто
100 удивительных историй о ПДД в честь столетия правил 10 июня 1920 года в Советском Союзе появились первые правила дорожного движения. Совет народных комиссаров во главе с Лениным постановил, кто и как должен ездить на автомобилях в Москве
Кино
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
2-летний ребенок убирается дома вместо беременной мамы Мальчик удивил пользователей сети
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь