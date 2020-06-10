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15:04 (мск), источник: РИА Новости

Московские врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных с коронавирусом

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 10.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
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Скончалось6 358+216
28.05
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30.05
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Выздоровело252 783+10 386
28.05
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30.05
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10.06
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28.0510.06
Инфицировано7 264 788+373 575
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
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10.06
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28.0510.06
Скончалось411 879+12 161
28.05
5204
29.05
4723
30.05
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Выздоровело3 394 970+309 137
28.05
60627
29.05
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10.06
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28.0510.06
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Источник: РИА Новости

«В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа», — сказал Собянин.

Он уточнил, что в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.

«У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния», — сказал мэр.

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