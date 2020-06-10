Dandelion seedheads are water resistant pic.twitter.com/9Ar9LSTgN5— Nature And Science Zone (@ZoneNature03) June 9, 2020
14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали «водонепроницаемый» одуванчик (видео)
Он буквально вышел сухим из воды.
Пользователь Reddit с ником HellsJuggernaut опубликовал на ресурсе интересное видео. В ролике автор пытается окунуть одуванчик в бокал с водой.
Результат этого эксперимента для многих оказался полной неожиданностью — сначала пушистый цветок настойчиво сопротивлялся погружению и даже согнул для этого стебель. Но затем автору видео
Но победой это сложно назвать — после того, как он извлек цветок из воды, одуванчик оказался таким же целым, пушистым и почти сухим.
В комментариях пользователи отметили, что даже не подозревали о таких свойствах простого одуванчика.
Екатерина Гура