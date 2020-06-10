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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали «водонепроницаемый» одуванчик (видео)

Он буквально вышел сухим из воды.

Пользователь Reddit с ником HellsJuggernaut опубликовал на ресурсе интересное видео. В ролике автор пытается окунуть одуванчик в бокал с водой.

Результат этого эксперимента для многих оказался полной неожиданностью — сначала пушистый цветок настойчиво сопротивлялся погружению и даже согнул для этого стебель. Но затем автору видео все-таки удалось погрузить одуванчик в воду целиком.

Но победой это сложно назвать — после того, как он извлек цветок из воды, одуванчик оказался таким же целым, пушистым и почти сухим.

В комментариях пользователи отметили, что даже не подозревали о таких свойствах простого одуванчика.

Екатерина Гура

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