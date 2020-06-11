12:50 (мск), источник: Это Кавказ
Отдых особого режима
Как санатории Кавказских Минеральных Вод принимают первых туристов после отмены карантина.
Ежегодно санатории Кавказских Минеральный Вод принимают около миллиона туристов. Высокий сезон, как правило, начинается в
Узнали, как выглядит санаторный отдых при пандемии и как защищают курортников от вируса.
В конце мая Роспотребнадзор выпустил перечень требований к санаториям, которые необходимо выполнить перед открытием. Соблюсти условия пока смогли лишь единицы. В Кисловодске в числе первых открылся санаторий «Целебный нарзан».
— В первый день к нам приехало только три человека, на сегодня у нас отдыхает уже 25 туристов. Вообще, санаторий рассчитан на 280 гостей, — рассказывает генеральный директор Анзор Дохов. — Требований к безопасности много.
По новым правилам санаторий должен своими силами организовать для туристов трансфер из аэропорта. При этом транспорт необходимо предварительно обработать по всем рекомендациям. В самом санатории персонал обязали носить маски и перчатки, а стойки ресепшн, баров и кафе оборудовали защитными экранами.
В холлах, столовой и в других многолюдных местах установили рециркуляторы воздуха, на пол нанесли дистанционную разметку. По нескольку раз в день туристам измеряют температуру, в номерах ежедневно пополняется запас масок и антисептиков.
По словам Дохова, никакие процедуры, даже групповые, в «Целебном нарзане» не отменили. Поскольку отдыхающих в десять раз меньше, чем обычно, даже посещение бассейна смогли разделить по времени. Вода в бассейне постоянно обновляется, поверхности дезинфицируются.
Впрочем, несмотря на строгие меры, отказов от путевок все равно много.
Туристов останавливает то, что им нельзя гулять по городу. Да и пойти сейчас особо некуда: парк у нас закрыт. Люди ездят в Кисловодск ради нарзанов и прогулок по парку: он считается лечебным. Поэтому, конечно, многие отказываются. Но есть и смелые, которые приезжают отдохнуть. Едут из разных регионов — Москва, Саратов, Ростов.
В Ессентуках одними из первых усилили противоэпидемические меры санатории «Виктория» и «Шахтер» — несмотря на большие затраты и слабый поток туристов.
— Наш санаторий имеет 103 вида лицензированной деятельности, — говорит директор базового клинического санатория «Виктория» Нина Гринько. — Мы были готовы открыться уже 1 июня, ждали 60 пациентов. Но, к сожалению, требования настолько сложны и не всегда выполнимы для наших отдыхающих, что многие из них от путевок отказались.
Здесь трудятся около тысячи работников. Пока обошлось без увольнений, но половина штата была отправлена на вынужденный отдых. За время простоя в здравнице отремонтировали бальнеологическое отделение, холл лечебного корпуса, зал пищеблока. Территория в 22 гектара поддерживалась в надлежащем порядке. К открытию во всех корпусах «Виктории» также нанесли дистанционную разметку, повесили таблички с напоминанием правил дистанцирования.
— Мы рассказали всем туристам, где находятся маски и перчатки, мы имеем на всех видимых местах ультрафиолетовые облучатели, — рассказывает Гринько. — Также мы изменили меню, добавили больше термически обработанных продуктов. Но
Конечно, туристам в Ессентуках также хочется не только лечиться, но и гулять по паркам, посещать экскурсии и музеи. Но и здесь пока прогулки разрешены только по территории санатория.
— Наши туристы смогут употреблять минеральную воду в знаменитом Пятитысячнике — самой большой питьевой галерее Кавминвод, потому что она находится на нашей территории, — говорит Гринько. — А вот другим санаториям мы будем поставлять воду в специальных емкостях. А вообще, повышать иммунитет можно и не выходя за пределы санатория. Своими природными факторами — грязью и минеральной водой — мы можем восстановить наших соотечественников после стрессов, которые всем нам пришлось пережить. Мы будем делать практически все процедуры, кроме спелеокамеры и бассейна. Популярные минеральные ванны и грязевые обертывания мы делаем в отдельных помещениях, которые после каждого пациента обрабатываются дезраствором.
Почти все процедуры сохранятся и в ессентукском санатории «Шахтер». Исключение — подводное вытяжение позвоночника и эндоскопии.
Это временные ограничения. Зато сейчас туристам очень комфортно: никаких очередей ни в столовой, ни на процедуры. Несмотря на все затраты, мы пошли на все меры предосторожности и уверены, что так болезнь нас обойдет стороной.
Первая туристка в Ессентуках Ирина Сафонова свою путевку купила еще зимой. Начало лечения было назначено на 1 июня. Но, прилетев из Хабаровска, пришлось неделю снимать квартиру и в срочном порядке делать необходимые справки. Зато теперь женщину поселили в отдельном номере. Да и встречали при заезде как дорого гостя — с музыкой и цветами.
— Наступило время, когда пришлось задуматься о вечном, о здоровье. И вот уже два года подряд я отдыхаю в санатории «Шахтер», — говорит женщина. — Меня нынешние условия не испугали. Смелые всегда идут вперед. Самое сложное условие — не покидать территорию. Потому что раньше была возможность подвигаться, походить, разгрузиться. А теперь ограниченное пространство — как бы не набрать килограммов. Но все же я еду не развлекаться, а лечиться. Можно потерпеть.
Свой трехнедельный отпуск Ирина, возможно, продлит. Говорит, Ессентуки нравятся ей своим спокойствием и свежим воздухом.
Также в числе первых туристов Владимир Жидилягин из Екатеринбурга. На Кавминводах он отдыхает уже много лет подряд. Свою путевку забронировал на 1 апреля. Но отдых пришлось переносить на 1 июня. Ограничения его совсем не смущают.
— Минералку будут возить сюда, это главное! — улыбается мужчина.
Всего на Кавминводах больше сотни санаториев. К 10 июня двери открыли меньше 10. В общей сложности по путевкам в разных городах КМВ сейчас отдыхают 270 человек.
Впрочем, владельцы санаториев настроены оптимистично — они с нетерпением ждут отмены режима самоизоляции, который на Ставрополье продлили до 14 июня. И уверены, что после этого их работа возобновится в полном объеме.
— С учетом закрытия границ, я думаю, как только отменят режим самоизоляции, откроют парки, рестораны и кафе, быстро все восстановится, — говорит Анзор Дохов. — Сегодня читал в новостях, что Ассоциация туроператоров России ожидает повышения цен на 30% на внутренний туризм. Но я не разделяю эту точку зрения. Думаю, цены останутся на прежнем уровне.
Наталия Мхоян