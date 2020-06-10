17:34 (мск), источник: BBC News Русская служба
Искусство под ногами: рисунки цветными мелками на улицах городов
Уличный художник Дэвид Зинн всем своим творчеством показывает, что вдохновение можно найти в трещинах на асфальте.
Его рисунки можно увидеть на платформах подземки в Манхеттене, площадях маленьких шведских городков и даже на улицах Тайваня. А вдохновляется он уличными объектами, например, фонарными столбами и трещинами на асфальте.
Одна проблема — его произведения легко смываются дождем.