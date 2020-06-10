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16:22 (мск), источник: ТАСС Наука

На рынках Вьетнама нашли «скрытые резервуары» коронавирусов

ТАСС, 10 июня. Масштабная «перепись» вирусов среди диких животных, которые продаются на рынках Вьетнама, показала, что больше трети обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса были носителями различных штаммов коронавирусов.

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Источник: AP 2020

Эти животные могут стать источником следующих эпидемий, пишут ученые в статье, которая опубликована в электронной научной библиотеке bioRxiv.

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«Мы обнаружили, что по мере движения по торговой цепочке, от поимки и до попадания в рестораны, доля зараженных животных быстро растет. Чтобы минимизировать риск передачи этих вирусов человеку, а также их возможной рекомбинации мы рекомендуем ограничить вылов, продажу и транспортировку диких животных», — пишут ученые.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать не только в организм человека, но и во многих других млекопитающих. Как показывают недавние опыты биологов и наблюдения ветеринаров, среди таких животных макаки-резусы, хорьки и кошки. Инфекция действует на них почти так же сильно, как и на человека.

Первоначальным источником этой болезни, как сейчас предполагают эпидемиологи, были китайские подковоносые летучие мыши.

Они передали его человеку через цепочку других диких животных, мясо которых продавалось на одном из рынков в китайском городе Ухань.

На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали насекомоядные млекопитающие панголины, однако недавно биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и коронавирусов, которые поражают этих животных. Поэтому зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают искать родоначальника эпидемии коронавирусной инфекции.

Источник: AP 2020

«Скрытые резервуары» коронавируса

Зоологи из США, Австрии и Вьетнама под руководством Аманды Файн провели первую подобную перепись среди диких животных, которых можно купить на рынках Вьетнама.

На территории этой страны мясо летучих мышей, а также крыс, дикобразов и некоторых других грызунов считают деликатесом и часто подают в самых дорогих ресторанах.

Поэтому жители Вьетнама не только часто ловят этих диких животных, но и разводят их на фермах. Оттуда они попадают на большие рынки, где их закупают поставщики ресторанов, а также любители подобного мяса.

Чтобы проверить, может ли это помогать вирусам распространяться, ученые собрали пробы крови и выделений грызунов и летучих мышей на территории 70 подобных рынков и нескольких десятках ферм. В результате у них оказалось более двух тысяч подобных образцов от более тысячи грызунов и трех сотен летучих мышей.

Анализ образцов показал, что в крови этих животных и их выделениях были следы сразу шести разных видов коронавирусов.

Часть из них относилась к числу альфакоронавирусов — близких родичей возбудителей простуды, другие входили в род бетакоронавирусов, к числу которых относится и SARS-CoV-2.
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«Наше исследование показывает, что разные штаммы коронавируса присутствовали на всех 24 рынках мяса, где продавались живые грызуны. Вдобавок, вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, которые производят удобрения из выделений летучих мышей», — пишут Файн и ее коллеги.

Чаще всего эти вирусы встречались среди обычных крыс. Результаты показывают, что примерно каждый третий грызун был носителем хотя бы одного коронавируса, причем доля зараженных особей росла по мере их движения через торговые цепочки. К примеру, при поимке вирусы обнаружили примерно у 20% крыс, ак при поступлении в ресторан зараженными были уже примерно половина животных.

Аналогичные показатели были характерны для дикобразов, бамбуковых крыс и летучих мышей.

Среди них доля зараженных особей колебалась от 6% для грызунов и около 70% для летучих мышей. Это больше, чем на то указывали прежние наблюдения в других странах Восточной Азии. ??Это открытие, как надеются ученые, заставит правительство Вьетнама и других стран региона предпринять меры, которые не дадут появиться новым эпидемиям, похожим на COVID-19.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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