На рынках Вьетнама нашли «скрытые резервуары» коронавирусов

Эти животные могут стать источником следующих эпидемий, пишут ученые в статье, которая опубликована в электронной научной библиотеке bioRxiv.
«Мы обнаружили, что по мере движения по торговой цепочке, от поимки и до попадания в рестораны, доля зараженных животных быстро растет. Чтобы минимизировать риск передачи этих вирусов человеку, а также их возможной рекомбинации мы рекомендуем ограничить вылов, продажу и транспортировку диких животных», — пишут ученые.
Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать не только в организм человека, но и во многих других млекопитающих. Как показывают недавние опыты биологов и наблюдения ветеринаров, среди таких животных
Первоначальным источником этой болезни, как сейчас предполагают эпидемиологи, были китайские подковоносые летучие мыши.
На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали насекомоядные млекопитающие панголины, однако недавно биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и коронавирусов, которые поражают этих животных. Поэтому зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают искать родоначальника эпидемии коронавирусной инфекции.
Зоологи из США, Австрии и Вьетнама под руководством Аманды Файн провели первую подобную перепись среди диких животных, которых можно купить на рынках Вьетнама.
Поэтому жители Вьетнама не только часто ловят этих диких животных, но и разводят их на фермах. Оттуда они попадают на большие рынки, где их закупают поставщики ресторанов, а также любители подобного мяса.
Чтобы проверить, может ли это помогать вирусам распространяться, ученые собрали пробы крови и выделений грызунов и летучих мышей на территории 70 подобных рынков и нескольких десятках ферм. В результате у них оказалось более двух тысяч подобных образцов от более тысячи грызунов и трех сотен летучих мышей.
Анализ образцов показал, что в крови этих животных и их выделениях были следы сразу шести разных видов коронавирусов.
«Наше исследование показывает, что разные штаммы коронавируса присутствовали на всех 24 рынках мяса, где продавались живые грызуны. Вдобавок, вирусы были найдены на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, которые производят удобрения из выделений летучих мышей», — пишут Файн и ее коллеги.
Чаще всего эти вирусы встречались среди обычных крыс. Результаты показывают, что примерно каждый третий грызун был носителем хотя бы одного коронавируса, причем доля зараженных особей росла по мере их движения через торговые цепочки. К примеру, при поимке вирусы обнаружили примерно у 20% крыс, ак при поступлении в ресторан зараженными были уже примерно половина животных.
Среди них доля зараженных особей колебалась от 6% для грызунов и около 70% для летучих мышей. Это больше, чем на то указывали прежние наблюдения в других странах Восточной Азии. ??Это открытие, как надеются ученые, заставит правительство Вьетнама и других стран региона предпринять меры, которые не дадут появиться новым эпидемиям, похожим на COVID-19.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.