Ученые озвучили новые рекомендации для профилактики рака

Общество рекомендует полностью отказаться от алкоголя, переработанного и красного мяса, сладких напитков и двигаться больше, чем рекомендовалось ранее, что поможет поддерживать здоровый вес.
Ученые находят все больше связей между раком и лишним весом. В последнем докладе Всемирного фонда исследований рака перечислены 12 видов рака, связанных с избыточным весом или ожирением. Прежде всего это касается рака молочной железы и толстой кишки.
Исследователи советуют употреблять больше темно-зеленых, красных и оранжевых овощей, не переработанных фруктов, цельные зерна, а также бобовые.
В то же время они отмечают, что не существует «суперпродуктов» или даже группы продуктов, употребление которых давало бы определенные «гарантии» против болезни. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.
В рекомендациях указано, что на упражнения следует тратить минимум до 300 минут в неделю, хотя раньше считалось, что 150 минут будет достаточно. Любителям бега следует увеличить время интенсивной нагрузки до 150 минут в неделю, но оптимальными считаются 300 минут.