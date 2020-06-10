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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые озвучили новые рекомендации для профилактики рака

Чтобы снизить риск заболевания раком, следует больше двигаться и забыть о коктейлях и стейках. Такие рекомендации опубликовало Американское общество по борьбе с раком, сообщает CNN.

Источник: Reuters

Общество рекомендует полностью отказаться от алкоголя, переработанного и красного мяса, сладких напитков и двигаться больше, чем рекомендовалось ранее, что поможет поддерживать здоровый вес.

Ученые находят все больше связей между раком и лишним весом. В последнем докладе Всемирного фонда исследований рака перечислены 12 видов рака, связанных с избыточным весом или ожирением. Прежде всего это касается рака молочной железы и толстой кишки.

Исследователи советуют употреблять больше темно-зеленых, красных и оранжевых овощей, не переработанных фруктов, цельные зерна, а также бобовые.

В то же время они отмечают, что не существует «суперпродуктов» или даже группы продуктов, употребление которых давало бы определенные «гарантии» против болезни. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.

В рекомендациях указано, что на упражнения следует тратить минимум до 300 минут в неделю, хотя раньше считалось, что 150 минут будет достаточно. Любителям бега следует увеличить время интенсивной нагрузки до 150 минут в неделю, но оптимальными считаются 300 минут.

Анна Лысенко

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