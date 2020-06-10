17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайцы не будут лечиться панголинами
Историческое решение.
Китай удалил панголинов из своего официального списка традиционных лекарств, сообщает AFP.
Из перечня также были удалены таблетки с содержанием фекалий летучих мышей. Такое историческое решение в стране приняли после принятых в стране новых норм, усиливающих защиту животных, находящихся под угрозой исчезновения.
На панголинов в Китае охотились ради мяса и чешуи, которой в народе приписывают лечебные свойства. Местные знахари утверждают, будто чешуя панголинов стимулирует лактацию у женщин, лечит рак и астму. Научные исследования это не подтверждают.
Ранее озвучивались предположения, что именно панголины с рынка в Ухане положили начало пандемии коронавируса COVID-19. Китайские ученые также обнаружили у малайских панголинов, незаконно ввезенных на территорию Китая, коронавирусы, очень близкие вирусу SARS-CoV-2.
Всемирный фонд природы уже поприветствовал решение Китая.
Анна Лысенко