Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
16Беспорядки в США
20Детский труд
17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайцы не будут лечиться панголинами

Историческое решение.

Китай удалил панголинов из своего официального списка традиционных лекарств, сообщает AFP.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Власти КНР ограничили список животных, которых можно разводить для употребления в пищу

Из перечня также были удалены таблетки с содержанием фекалий летучих мышей. Такое историческое решение в стране приняли после принятых в стране новых норм, усиливающих защиту животных, находящихся под угрозой исчезновения.

На панголинов в Китае охотились ради мяса и чешуи, которой в народе приписывают лечебные свойства. Местные знахари утверждают, будто чешуя панголинов стимулирует лактацию у женщин, лечит рак и астму. Научные исследования это не подтверждают.

Ранее озвучивались предположения, что именно панголины с рынка в Ухане положили начало пандемии коронавируса COVID-19. Китайские ученые также обнаружили у малайских панголинов, незаконно ввезенных на территорию Китая, коронавирусы, очень близкие вирусу SARS-CoV-2.

Всемирный фонд природы уже поприветствовал решение Китая.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявлено 8404 новых случаев заражения коронавирусом
На рынках Вьетнама нашли «скрытые резервуары» коронавирусов
Прерванный смех: умер сатирик Анатолий Трушкин
Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
Ученые озвучили рекомендации для профилактики рака
Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови
Жителей Алжира напугало «апокалиптическое» небо (фото)
Здоровье
Россиян предупредили о продуктах с кишечной палочкой Эксперты рекомендуют не покупать нарезку из супермаркетов.
Hi-Tech
Из космоса получены уникальные снимки И это не фотошоп
Авто
100 удивительных историй о ПДД в честь столетия правил 10 июня 1920 года в Советском Союзе появились первые правила дорожного движения. Совет народных комиссаров во главе с Лениным постановил, кто и как должен ездить на автомобилях в Москве
Кино
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
2-летний ребенок убирается дома вместо беременной мамы Мальчик удивил пользователей сети
Леди
В моду вернулся главный аксессуар 90-х (фото) Еще один отголосок 90-х снова в тренде.
Новости партнеров
Потерявшие работу после 1 марта будут получать свыше 12 тысяч - президент
Германия действующую Конституцию получила в 1946 году из рук США
Не можешь найти работу?
Тысячи приютов заработают с новой силой после поправки о животных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь