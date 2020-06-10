18:47 (мск), источник: РИА Новости
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы уточнила детали обвинения, которое предъявили Михаилу Ефремову.
«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. “а” ч. 4 ст. 264 УК, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — сообщили в
Также стало известно, что прокурор столицы Денис Попов потребовал передать дело Ефремова из окружного главка в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы.
«Попов поставил расследование на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства», — добавили в
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем своего Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ на Смоленской площади.
Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. До 9 августа он будет находиться под домашним арестом.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент «чудовищным». За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.