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19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросток за неделю построил уникальный дом для младшей сестры

Он сам разработал дизайн, все построил и украсил.

Житель британского города Рексем 48-летний Марк Уильямс в начале июня похвастался на Facebook новым и очень полезным хобби своего старшего 14-летнего сына Брэдли. Мужчина рассказал, что во время самоизоляции хотел отвлечь парня от компьютерных игр, а потому поручил ему строительство игрового дома для 7-летней сестры Элли.

Брэдли не стал противиться, а, наоборот, с энтузиазмом взялся за дело. Всего за одну неделю он построил большой двухэтажный дом для Элли с лестницей и мебелью.

Все работы, начиная от чертежей, подготовки материалов, строительства, покраски и декорирования, подросток сделал сам. Большой и эксклюзивный игровой дом, который Элли просила у родителей очень давно, обошелся семье Уильямсов в 250 долларов, которые были потрачены на материалы и предметы интерьера.

Гордый отец отметил, что сыну очень понравился процесс строительства и позже (как раз ко дню рождения Марка) Брэдли построил для всей семьи небольшой бар во дворе.

Успехами сына Марк поделился на Facebook и совсем не ожидал, что его пост станет вирусным и разлетится по всему миру. Вскоре после публикации Уильямсу начали писать представители различных строительных и архитектурных компаний из Австралии и США, которые предлагали его сыну настоящую работу, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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