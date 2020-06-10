Подросток за неделю построил уникальный дом для младшей сестры

Житель британского города Рексем 48-летний Марк Уильямс в начале июня похвастался на Facebook новым и очень полезным хобби своего старшего 14-летнего сына Брэдли. Мужчина рассказал, что во время самоизоляции хотел отвлечь парня от компьютерных игр, а потому поручил ему строительство игрового дома для 7-летней сестры Элли.
Брэдли не стал противиться, а, наоборот, с энтузиазмом взялся за дело. Всего за одну неделю он построил большой двухэтажный дом для Элли с лестницей и мебелью.
Все работы, начиная от чертежей, подготовки материалов, строительства, покраски и декорирования, подросток сделал сам. Большой и эксклюзивный игровой дом, который Элли просила у родителей очень давно, обошелся семье Уильямсов в 250 долларов, которые были потрачены на материалы и предметы интерьера.
Гордый отец отметил, что сыну очень понравился процесс строительства и позже (как раз ко дню рождения Марка) Брэдли построил для всей семьи небольшой бар во дворе.
Успехами сына Марк поделился на Facebook и совсем не ожидал, что его пост станет вирусным и разлетится по всему миру. Вскоре после публикации Уильямсу начали писать представители различных строительных и архитектурных компаний из Австралии и США, которые предлагали его сыну настоящую работу, пишет The Sun.