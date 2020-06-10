Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
20Детский труд
19:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял удивительное видео пустынного черного пляжа

Обычно это место переполнено туристами.

Исландский фотограф Гуннар Фрейр решил воспользоваться режимом самоизоляции и в отсутствие туристов отправился на знаменитый пляж Рейнисфьяр. Это место известно на весь мир своим черным песком, а также участием в съемках сериала «Игра престолов».

Во время загрузки произошла ошибка.

В обычное время пляж Рейнисфьяр переполнен туристами, и чтобы сделать красивый кадр, нужно серьезно постараться. Но в этот раз у Фрейра было преимущество, а потому он запустил в небо свой дрон и получил невероятное видео, которое больше напоминает инопланетный пейзаж, чем реальное место на земле.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Прокуратура: Ефремов был в состоянии наркотического опьянения
ЦБ назвал пять самых популярных схем обмана в период пандемии
На рынках Вьетнама нашли «скрытые резервуары» коронавирусов
Прерванный смех: умер сатирик Анатолий Трушкин
Подросток за неделю построил дом для сестры и стал звездой Сети
Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Первые слова Ефремова после смертельного ДТП
Hi-Tech
Россия создала «Суррогат» Планируется создание других подводных аппаратов
Авто
100 удивительных историй о ПДД в честь столетия правил 10 июня 1920 года в Советском Союзе появились первые правила дорожного движения. Совет народных комиссаров во главе с Лениным постановил, кто и как должен ездить на автомобилях в Москве
Кино
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Новости партнеров
"Завелись черви"
Депутат получил в управление дом и почти разрушил его
Коммунист-бизнесмен? До чего довела саратовского депутата жадность
Правда глаза колет
Дети
2-летний ребенок убирается дома вместо беременной мамы Мальчик удивил пользователей сети
Леди
Дети звезд, которые недавно кардинально поменяли имидж Они похудели, сменили прически и избавились от лишних татуировок.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь