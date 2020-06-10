19:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снял удивительное видео пустынного черного пляжа
Обычно это место переполнено туристами.
Исландский фотограф Гуннар Фрейр решил воспользоваться режимом самоизоляции и в отсутствие туристов отправился на знаменитый пляж Рейнисфьяр. Это место известно на весь мир своим черным песком, а также участием в съемках сериала «Игра престолов».
В обычное время пляж Рейнисфьяр переполнен туристами, и чтобы сделать красивый кадр, нужно серьезно постараться. Но в этот раз у Фрейра было преимущество, а потому он запустил в небо свой дрон и получил невероятное видео, которое больше напоминает инопланетный пейзаж, чем реальное место на земле.
Екатерина Гура