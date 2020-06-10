Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

«Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким», — заявил он на брифинге ВОЗ.
Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом.
«Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их», — отметил эксперт.
По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.
В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. «В некоторых случаях могут завышать, могут быть другие основные причины заболевания», — сказал он.
По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.