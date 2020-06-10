Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.
«Свершилось — телескоп ART-XC обсерватории “Спектр-РГ” завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода, в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах», — говорится в сообщении пресс-службы института.
Отмечается, что ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне — ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT.
В жестком рентгеновском диапазоне карты тоже существовали, но с гораздо худшей чёткостью — их сделали обсерватория RXTE НАСА и японский прибор MAXI на борту МКС.
Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель «Спектра-РГ» — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.