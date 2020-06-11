11:29 (мск), источник: Lenta.Ru
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться.
Бармен из австралийской глубинки придумал, как незаметно украсть миллионы долларов, и пустился в разгул. Он жил на широкую ногу и щедро делился с людьми, которых встречал на своем пути. А когда решил сдаться, то обнаружил, что его признание не волнует ни обворованный банк, ни полицию.
Бармен Дэн Сондерс из австралийской глубинки придумал, как незаметно украсть миллионы долларов, и пустился в разгул. Он жил на широкую ногу и щедро делился с людьми, которых встречал на своем пути. А когда решил сдаться, то обнаружил, что его признание не волнует ни обворованный банк, ни полицию. «Лента.ру» вспомнила его историю.
Дэн Сондерс из австралийского городка Вангаратта наткнулся на золотую жилу по чистой случайности. В феврале 2011 года он допоздна гулял с друзьями в баре «Бычья голова». Подошла его очередь платить за выпивку, а наличных не оказалось. Пришлось идти к банкомату.
На счету было всего три австралийских доллара (чуть меньше 200 рублей), но австралиец был пьян и надеялся
«Странно», — подумал Сондерс и вставил карточку обратно. Банкомат
Я перевел еще 200 долларов и снова снял деньги. Потом еще 500, потом 600, чтобы только увидеть, чем это закончится. Отчасти от скуки, отчасти, вероятно, потому что был нетрезв, но я пробовал снова и снова. Это было похоже на фокус.
Утром Сондерс проверил, не приснилось ли ему все это. Но нет, купюры из волшебного банкомата
Ночью Сондерс вернулся к банкомату и попробовал повторить трюк. Он выяснил, что переводимая сумма должна превышать долг. В этом случае баланс снова становится положительным, и банкомат соглашается выдать деньги. Чтобы снять еще две тысячи, ему пришлось перевести четыре тысячи, покрывающие вчерашний долг. Половину австралиец положил на счет, который делил со своей невестой, а остаток прогулял в баре, купив выпивку всем посетителям.
Официального объяснения странному поведению банкоматов не появилось даже спустя много лет, однако у Сондерса есть теория. Он подозревает, что ночью банковские серверы оказывались недоступны — именно поэтому ему не удавалось посмотреть баланс. Оставшись без связи, банкоматы продолжали проводить операции, не проверяя, возможны они или нет. В результате клиент мог снять деньги, которых у него не было. Операции регистрировались банком лишь после восстановления связи, и тут же отменялись, но к тому времени было поздно.
В пабе, где Сондерс работал барменом, был тотализатор. Вечером он поставил все оставшиеся деньги на одну из лошадей — и все проиграл. Позаимствовав в банкомате еще несколько тысяч, он снова и снова пытался отыграться и за считанные дни потратил больше, чем зарабатывал за четыре месяца.
По городку поползли слухи, что Сондерс приторговывает наркотиками. Затем его начальство заметило, что
Оставшись без работы и девушки, Сондерс решил играть
Он постепенно входил во вкус. «Помню, зашел в банк за деньгами, и как только сотрудница увидела мой баланс, ее отношение ко мне мгновенно изменилось, — вспоминает австралиец. — Человек с миллионами на счету вызывал у нее благоговение. Я начал понимать, что значит быть богатым. Люди относятся к тебе
Чтобы избежать ненужных вопросов, Сондерс представлялся инвестиционным банкиром, работающим в сфере недвижимости.
Опасения были напрасны: происхождение его денег никого не волновало. Узнав о его миллионах, мужчины начинали излагать свои гениальные
Австралиец гулял вовсю. Он обедал в самых дорогих ресторанах и платил за всех, путешествовал по миру и останавливался в номерах люкс, стоящих 18 тысяч долларов за сутки. Однажды Сондерс потратил 120 тысяч долларов на аренду 20-местного частного самолета.
«Могу сказать, что отдыхать на
Но больше всего ему нравилось помогать другим. Сондерс оставлял огромные чаевые (он сам еще недавно был барменом и знал, как это важно), поселил незнакомого бездомного в хороший отель (а потом оплатил вещи, которые тот украл) и снял целый особняк для грандиозной вечеринки, на которую собрал обитателей самых дешевых хостелов. Остановиться, по его словам, было невозможно. «Ощущаешь себя секретным агентом, делаешь деньги из воздуха и прожигаешь жизнь», — говорит он.
Иногда Сондерс спрашивал у людей, о чем они мечтают, и старался исполнить их мечты. «Одним я оплатил университет, другим — заграничные поездки, — рассказывает он. — Отправил одну женщину в Париж учить французский, потому что она всегда этого хотела. Купил машину для парня с новой компанией, занимающейся доставкой, чтобы он мог быть сам себе начальником. Такого рода вещи».
При наличии воображения и денег можно позаботиться о том, чтобы у людей сбывались их самые буйные мечты.
За четыре с половиной месяца Сондерс спустил 500 тысяч австралийских долларов (около 30 миллионов рублей). Это было веселое время, но чем дальше, тем сильнее он нервничал. Было ясно, что рано или поздно в банке должны спохватиться, и тогда веселью придет конец.
Австралиец все хуже спал по ночам и вздрагивал от телефонных звонков. У него стали случаться панические атаки.
«Однажды у меня был кошмар, — вспоминает он. — Мне снилось, что перед моим номером в гостинице засел спецназ. Я проснулся в холодном поту, понял, что это всего лишь сон, и тут в дверь позвонили. “Ну все, конец, — думаю. — За мной пришли”, что на самом деле было бы облегчением. Оказалось, горничная. Спрашивает: “Вам нужны свежие полотенца?”».
Сондерс не знал, что делать дальше. Он подумывал о том, чтобы снять свои миллионы с банковского счета, махнуть в Испанию, на Майорку и исчезнуть. «Какая-то часть меня определенно хотела поступить именно так, — утверждает он. —
Летом 2011 года Сондерс перестал делать фиктивные переводы, попрощался с новыми знакомыми и стал готовиться к аресту. Он проконсультировался с юристом, который заверил его, что рано или поздно его найдут. Сондерс не хотел ждать. Он позвонил в банк и рассказал все.
Его выслушали, пообещали связаться с полицией и попросили больше к ним не обращаться. К удивлению Сондерса реакции не последовало ни на следующий день, ни через неделю, ни даже через месяц. Ему не звонили ни из банка, ни из правоохранительных органов. Складывалось впечатление, что украденные деньги никого не волнуют. «Кто бы мог подумать, что добиваться раскрытия преступления должен я», — недоумевал австралиец.
Я спрашивал себя: кто ты? Что для тебя самое важное? Останешься Дэном из Австралии или будешь вроде тех типов из кино, которые в один прекрасный день исчезают
куда-товместе со своими миллионами, и что происходит потом?
Спустя два года после звонка в банк, так и не дождавшись ареста, Сондерс рассказал свою историю прессе. «По сути дела, потребовались три статьи и сюжет на федеральном телеканале, чтобы меня стали принимать всерьез», — говорит он. Когда дело все же дошло до суда, Сондерс полностью признал вину.
Спустя год его выпустили из тюрьмы и назначили ему в качестве наказания 18 месяцев общественных работ. Сондерс вернулся на родину, снова устроился барменом и получает чуть больше минимальной зарплаты. На память о похождениях с миллионами в кармане остались только купленные тогда костюмы и другие мелочи. Порой он жалеет, что не сбежал в Испанию, как собирался. Но потом вспоминает встречу с братом.
Они разговорились на самом пике разгула, когда Сондерс сорил деньгами, летал по всему миру и пил вино стоимостью две тысячи долларов за бутылку. «Ты сильно изменился», — сказал брат. «В каком смысле?» — не понял Сондерс. «Просто стал совсем другим, — ответил тот. — У тебя все в порядке?».
Встреча стала поворотной точкой, после которой Сондерс стал задумываться о возвращении. «Я понял, что, столкнувшись с искушением, легко забыть о том, кто ты есть на самом деле», — говорит он. Снова оказаться в такой ситуации ему совсем не хочется.
Олег Парамонов