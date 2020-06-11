Российский препарат от COVID-19 получат 35 регионов

Всего в июне 2020 года планируется поставить в российские больницы 60 тыс. курсов препарата.
«Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести “Авифавир” в объеме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — рассказали в компании «ХимРар».
В частности, в числе регионов, которые получат препарат, Москва, Татарстан, Ленинградская, Новгородская и Нижегородская области, рассказал источник «Известий».
Для защиты от подделок каждая упаковка лекарства промаркирована индивидуальным цифровым кодом, а ее подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный знак». Назначать его будут только в больницах, применять лекарство пациенты будут под надзором врачей.
«Авифавир» — аналог японского «Фавипиравира». 29 мая Минздрав включил его в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года. Эффективность препарата составляет свыше 80%.