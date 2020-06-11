09:36 (мск), источник: Life.ru
Маск прокомментировал слова Рогозина о бесценной помощи РФ по доставке американских астронавтов к МКС
Ранее глава российской космической отрасли сравнил «Роскосмос» с картинами художников эпохи Возрождения.
Глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал колонку главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение американский предприниматель опубликовал в «Твиттере» в комментариях к посту журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.
Журналист опубликовал на своей странице полный перевод слов Рогозина, где руководитель «Роскосмоса» назвал российскую помощь по доставке американских астронавтов к МКС бесценной и сравнил её с картинами художников эпохи Возрождения.
Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный «Роскосмосом» американцам шанс сохранить полётную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен.
Илон Маск не остался в стороне от публикации и также высказался по этому поводу.
— Неплохой отрывок, — написал американский бизнесмен.
Он также добавил, что разработки советских и российских инженеров послужили одной из причин того, почему разработчики двигателей Raptor компании SpaceX отказались от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.
Напомним, в конце мая с американского космодрома стартовал в космос экипаж NASA в составе двух человек. За долгие годы это первый запуск, произведённый с территории США. Кроме того, впервые в истории доставку астронавтов на орбиту Земли осуществляла частная космическая компания.