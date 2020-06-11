Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
20Детский труд
09:36 (мск), источник: Life.ru

Маск прокомментировал слова Рогозина о бесценной помощи РФ по доставке американских астронавтов к МКС

Ранее глава российской космической отрасли сравнил «Роскосмос» с картинами художников эпохи Возрождения.

Источник: AP 2020

Глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал колонку главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение американский предприниматель опубликовал в «Твиттере» в комментариях к посту журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.

Журналист опубликовал на своей странице полный перевод слов Рогозина, где руководитель «Роскосмоса» назвал российскую помощь по доставке американских астронавтов к МКС бесценной и сравнил её с картинами художников эпохи Возрождения.

Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный «Роскосмосом» американцам шанс сохранить полётную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен.
Дмитрий Рогозин
Новость
Прощание с «Роскосмосом». Как Илон Маск похоронил госкорпорацию с помощью одной ракеты

Илон Маск не остался в стороне от публикации и также высказался по этому поводу.

— Неплохой отрывок, — написал американский бизнесмен.

Он также добавил, что разработки советских и российских инженеров послужили одной из причин того, почему разработчики двигателей Raptor компании SpaceX отказались от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.

Напомним, в конце мая с американского космодрома стартовал в космос экипаж NASA в составе двух человек. За долгие годы это первый запуск, произведённый с территории США. Кроме того, впервые в истории доставку астронавтов на орбиту Земли осуществляла частная космическая компания.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
 Сломала спину на трассе, судилась с врачами. Как мечтавшая об Олимпиаде ро
"Нижний" хочет в Тамбов. В российском футболе готовят дикую рокировку
В трех регионах проведут тестирование на антитела к коронавирусу
В США предложили ввести самые жесткие санкции против России
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
В России создали алгоритм, выявляющий коронавирус у пациента
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские ученые назвали «слабую» к алкоголю группу крови
Подросток за неделю построил дом для сестры и стал звездой Сети
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Hi-Tech
Зачем нужна эта клавиша (вы точно не знали) Если ею никто не пользуется
Авто
100 удивительных историй о ПДД в честь столетия правил 10 июня 1920 года в Советском Союзе появились первые правила дорожного движения. Совет народных комиссаров во главе с Лениным постановил, кто и как должен ездить на автомобилях в Москве
Кино
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову Телеведущий посвятил выпуск резонансному ДТП с участием актера
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Состояние Булановой ухудшилось
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
СМИ подтвердили диагноз Дарьи Мороз
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Помните Маленькую Веру? Гляньте, что с ней стало
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь