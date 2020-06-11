Новые комплексы «Деривация» впервые поучаствуют в параде Победы 24 июня

Уточняется, что 24 июня несколько таких гусеничных машин впервые пройдут по Красной площади в рамках парада Победы. Затем их отправят на финальную доработку, где специалисты проверят функционирование всех узлов и агрегатов, а также вооружение.
В соответствии с графиком работ, который есть в распоряжении «Известий», подготовка и приемо-сдаточные тесты двух опытных образцов завершатся в декабре этого года.
В начале 2021-го машины отправят на государственные испытания. Это станет финальным этапом перед принятием комплекса на вооружение.
Согласно имеющейся информации, зенитный комплекс полезен не только для борьбы с воздушными целями, но и в качестве наземного оружия поддержки пехоты.
«Деривация» нужна в полках и бригадах Сухопутных войск, то есть будет непосредственно прикрывать их от ударов с воздуха, — это звено ПВО называют первичным, — рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.