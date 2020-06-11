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04:16 (мск), источник: Известия

Новые комплексы «Деривация» впервые поучаствуют в параде Победы 24 июня

Зенитный комплекс 2С38 с кодовым названием «Деривация-ПВО» пройдет государственные испытания в начале следующего года, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе и оборонном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что 24 июня несколько таких гусеничных машин впервые пройдут по Красной площади в рамках парада Победы. Затем их отправят на финальную доработку, где специалисты проверят функционирование всех узлов и агрегатов, а также вооружение.

В соответствии с графиком работ, который есть в распоряжении «Известий», подготовка и приемо-сдаточные тесты двух опытных образцов завершатся в декабре этого года.

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В начале 2021-го машины отправят на государственные испытания. Это станет финальным этапом перед принятием комплекса на вооружение.

Согласно имеющейся информации, зенитный комплекс полезен не только для борьбы с воздушными целями, но и в качестве наземного оружия поддержки пехоты.

«Деривация» нужна в полках и бригадах Сухопутных войск, то есть будет непосредственно прикрывать их от ударов с воздуха, — это звено ПВО называют первичным, — рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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