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05:23 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься

РИМ, 11 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил РИА Новости видный итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 11.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
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4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 358+216
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело252 783+10 386
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
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2.06
11108
3.06
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5.06
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9.06
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10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 357 794+125 330
28.05
102702
29.05
118473
30.05
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31.05
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1.06
105995
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111262
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129042
5.06
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6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось416 116+4 939
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
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6.06
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7.06
4843
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28.0510.06
Выздоровело3 454 712+84 343
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
28.0510.06
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Источник: РИА "Новости"

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому», — рассказал профессор.

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По словам Клементи, столь серьезное изменение клинической картины требовало научного объяснения, поиском которого и занялись сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии крупнейшего частного лечебного учреждения Италии — госпиталя San Raffaele.

«Мы провели небольшое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости — ред.) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение», — подчеркнул ученый.

По мнению Клементи, улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает.

«Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», — заявил он.

Как подчеркнул ученый, вывод об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие к нему из ряда стран, находящихся на различных этапах эпидемии. Он также рассказал о недавнем исследовании группы ученых из Лондона, которые изучили различные секвенции генома вируса, выявленные ранее в Китае, Европе, США, проведя их анализ на различных стадиях пандемии.

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«В итоге британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций», — указал микробиолог.

Клементи назвал эти данные отличной новостью, имея в виду перспективы развития пандемии. «Дело в том, что описанный выше процесс происходит во всех странах, независимо от их географического положения и стадии эпидемии, на которой они находятся. Повсюду эволюция вируса идет в одном и одном же направлении, где-то быстрее, где-то медленнее. Весьма вероятно, что этот процесс приведет к сокращению патогенного потенциала вируса, снижению его вирулентности, как это не раз бывало прежде. Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает», — резюмировал профессор.

Он предположил, что достаточно скоро новый вирус настолько ослабнет, что «как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания».

Отвечая на вопрос о вероятности прихода осенью второй волны пандемии, Клементи выразил надежду, что этого не произойдет. «Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более семи миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.

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