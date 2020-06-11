05:41 (мск), источник: Известия
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Пилотными регионами станут Хабаровский край,
Исследование будет проводиться с учетом рекомендаций организации здравоохранения и при участии медицинских организаций регионов.
«В исследование планируется включить детей от одного года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп (18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет, 70 лет и старше)», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора указали, что полученные данные позволят разработать прогноз о развитии эпидемиологической ситуации как в отдельных регионах, так и в стране в целом. Кроме того, результаты исследования помогут спланировать необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусом.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.
10 июня стало известно, что сформированы две группы добровольцев из числа гражданских лиц и военных для испытания российской вакцины от коронавируса. Участники проходят медобследование и помещены на 14-дневный карантин. Затем планируется приступить к испытаниям препарата.