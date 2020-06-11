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05:41 (мск), источник: Известия

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 11.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 358+216
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело252 783+10 386
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 357 794+125 330
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось416 116+4 939
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
28.0510.06
Выздоровело3 454 712+84 343
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
28.0510.06
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Источник: Известия

Пилотными регионами станут Хабаровский край, Санкт-Петербург и Тюмень.

Исследование будет проводиться с учетом рекомендаций организации здравоохранения и при участии медицинских организаций регионов.

«В исследование планируется включить детей от одного года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп (18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет, 70 лет и старше)», — говорится в сообщении ведомства.

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Специалисты Роспотребнадзора указали, что полученные данные позволят разработать прогноз о развитии эпидемиологической ситуации как в отдельных регионах, так и в стране в целом. Кроме того, результаты исследования помогут спланировать необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусом.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.

10 июня стало известно, что сформированы две группы добровольцев из числа гражданских лиц и военных для испытания российской вакцины от коронавируса. Участники проходят медобследование и помещены на 14-дневный карантин. Затем планируется приступить к испытаниям препарата.

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