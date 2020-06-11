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04:08 (мск), источник: Известия

От инсульта при COVID-19 спасет российский «эликсир молодости»

Ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с одной из отечественных компаний нашли способ снизить последствия губительного влияния COVID-19 на организм. Как оказалось, созданное ими ранее вещество — антиоксидант SkQ — положительно влияет на состояние сосудов в ситуации, когда активно работающий иммунитет в борьбе с вирусом начинает разрушать здоровые ткани.

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Источник: Известия

«Мы выращивали в пробирках человеческие клетки, добавляли туда SkQ, а далее проводили разные эксперименты, в частности, добавляли цитокины — молекулы, отвечающие за противовоспалительный ответ организма, — пояснил ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова и гендиректор компании “Митотех” Максим Скулачев. — И оказалось, что воспалительных процессов, типичных для сосудов при взаимодействии с большим количеством цитокинов, не происходило».

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Сейчас, в условиях пандемии COVID-19, открытие может получить шанс на реализацию в виде препарата для повышения выживаемости.

Авторы работы проверили действие вещества на мышах. Ученые делали инъекции препарата грызунам, затем искусственным образом наполняли организмы грызунов огромным количеством цитокинов.

Без лечения гибли абсолютно все особи, а с предварительным введением определенных доз SkQ умирала только пятая часть животных. Ранее «Известия» писали о методе, основанном на использовании стволовых клеток, который позволит сохранить легкие пациентов, больных COVID-19.

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