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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Кубань открыта, Крым — на старте: что ждет туристов на Черном море

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В Крыму начинается курортный сезон — сначала для жителей полуострова, а затем — для всех россиян. Откроются не только санатории, но и гостиницы, пляжи. В Краснодарском крае гостей принимают уже десять дней.

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Источник: РИА Новости

О том, с какими трудностями столкнулись здравницы и туристы и чего ожидать от отдыха на черноморском побережье, — в материале РИА Новости.

Крым откроется вместе с пляжами

«С 15 июня санаторно-курортные объекты доступны крымчанам и жителям Севастополя. Предполагается, что гости из других регионов смогут приезжать к нам с 1 июля, но это зависит от ситуации с коронавирусом», — рассказал первый заместитель министра курортов и туризма республики Игорь Котляр.

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На полуострове настроены оптимистично. По словам замминистра, к приему отдыхающих со всей России готовы и санатории, и гостиницы. Правда, в здравницах необходимо предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на SARS-CoV-2. Для заселения в отель это необязательно. Однако и в том и в другом случае исследование на COVID-19 еженедельно проходит персонал. Между прочим, в расходах принимающей стороны это одна из самых затратных статей.

По словам Котляра, 440 пляжей полуострова, находящихся в ведении санаториев и гостиниц, сейчас благоустраиваются. Ответственные за их содержание организации получают разрешительные документы. Эти участки береговой полосы откроются, предположительно, 1 июля, а дикие пляжи доступны уже сейчас. При этом туристам позволено покидать территорию здравниц и отелей.

Турпоток есть, но это «качели»

«Меня засыпали вопросами, можно ли подтверждать заезд гостей с 1 июля, — делится своими заботами Эвелина Руснак, замдиректора крымского туроператора. — Я пока не знаю, что ответить».

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Она отмечает, что датой возможного открытия Крыма для туристов называли и 1 июня, но этого не произошло, в итоге за массовым бронированием пошли такие же массовые отказы.

«У нас ситуация качелей — в конце мая клиенты начали активно аннулировать туры, причем не только на июнь, но и на август и сентябрь. Никто не знал, что делать, — объясняет эксперт. — Но при этом мы видим и новые бронирования».

По мнению Эвелины Руснак, большого числа отдыхающих не будет, пока не снимут ограничительные меры в стране: «Каждый хочет понимать, что ситуация нормализовалась и за свои деньги он получит полноценный сервис».

Также она напомнила, что сами крымчане отдыхают на полуострове в основном не в высокий сезон.

С цветами и караваями

По соседству, на Кубани, туристический сезон длится уже десять дней. «Мы были готовы к трудностям. Открылись свободно, проверок, которые нарушали бы производственный процесс, не было. Да, приходили полиция, Росгвардия, но без последствий и предписаний», — рассказывает Инна Чулкова, коммерческий директор компании, все семь санаторно-курортных объектов которой в регионе уже работают.

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Она уточняет, что отказы от бронирования были, но сейчас здравницы заполнены на 30−50 процентов. Первых туристов встречали с подарками, цветами, караваями и благодарностью за то, что не побоялись приехать.

«Мы создали памятку для гостей, кроме того, всех обзваниваем, говорим, какие есть ограничения, выясняем, готовы ли они к ним», — добавляет Чулкова. Например, погулять по городу пока нельзя, бассейны не работают, пляжи до последнего времени были закрыты.

По словам Светланы Балаевой, министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, они открываются постепенно, 22 — в Сочи и шесть — в Анапе (данные на 10 июня). Нужно получать разрешительные документы от Роспотребнадзора, Государственной инспекции по маломерным судам.

Киносеанс на пятерых

В одном из крупнейших санаториев черноморского побережья также рассказали, что обзванивают клиентов перед приездом. Это нужно в том числе и для того, чтобы организовать трансфер.

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Кроме того, туристы с некорректными результатами анализов (например, устаревшими из-за слишком долгой дороги или если вместо ПЦР-диагностики был сделан тест на антитела) могут пройти повторную проверку на месте. «После тестирования отдыхающие два дня находятся в изоляции, а потом мы переводим их в основной корпус,» — рассказал директор санатория Валерий Усачев.

Это здание пока единственное из четырех принимает гостей, здесь сейчас 260 человек, чуть менее четверти возможного.

«Масочный режим у нас обязателен лишь для сотрудников, клиенты экипируются на свое усмотрение, — рассказал руководитель здравницы. — Во всех общественных зонах есть рециркуляторы, дезинфицирующие воздух и поверхности. Медицинские услуги — по расписанию».

Недавно тут даже состоялся первый киносеанс: в зале на 250 мест сидели пять зрителей.

Кафе, веранды, пляжи

По словам Светланы Балаевой, уже открыты 93 из 201 санатория. Другие постепенно подключаются. Посетителей ждут летние веранды кафе, набережные.

Сегодня состоится заседание штаба под председательством главы региона. В туротрасли надеются на дальнейшее смягчение карантинного режима.

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