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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ доступен на сайте правительства.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что получить документ о среднем образовании в особом порядке смогут выпускники девятых и одиннадцатых классов. Зачисление в средние профессиональные образовательные учреждения будет осуществляться по результатам школьного аттестата.

Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения коронавируса. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов, говорится в постановлении.

Ранее Мишустил заявил, что в 2020 году Российские выпускники школ смогут подать документы в вузы без предоставления результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он также поручил Рособрнадзору и Минпросвещения проводить мониторинг ситуации в регионах, подчеркнув, что гибкие сроки сдачи ЕГЭ в этом году предусмотрены как раз для того, чтобы возможность тщательной подготовки была по всей России.

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