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14:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Джоан Роулинг ответила на обвинения в трансфобии и рассказала о домогательствах

Писательница Джоан Роулинг опубликовала заявление, в котором призналась, что в прошлом подвергалась домашнему насилию и сексуальным домогательствам. Заявление Роулинг — ответ на обвинения в трансфобии.

Источник: GETTY IMAGES

В подробном заявлении, размещенном на сайте писательницы, она рассуждает о скандале, в центре которого оказалась в последние дни.

Писательницу критикуют из-за твита, в котором она пошутила над встретившимся ей определением «люди, которые менструируют».

«Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь… Жоншины? Жинсчины? Женстины?» — иронизирует писательница.

Критики Роулинг обвинили ее в трансфобии и нежелании согласиться с тем, что трансгендерная женщина является женщиной, а мужчина — мужчиной.

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В своем заявлении Роулинг подробно рассказывает о том, как изучала трансгендерность. Она пишет, что получала в соцсетях оскорбления и угрозы, но хочет сохранить за собой право высказываться на темы, связанные с полом и гендерной идентичностью.

«Я задавалась вопросом — не решилась ли бы на смену пола сама, если бы родилась на 30 лет позже. Искушение бежать от женственности было бы огромным», — пишет Роулинг.

Писательница рассказала, что когда была подростком, страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. И если бы все происходило сегодня, и у нее была бы группа поддержки в интернете, то возможно, она нашла бы в себе силы, чтобы сменить пол — ее отец часто говорил, что предпочел бы мальчика.

Кроме того, Роулинг рассказывает о том, что пережила домашнее насилие и сексуальные домогательства:

Шрамы, которые они оставляют, никогда не исчезнут, не важно, как сильно тебя любят или сколько у тебя денег.

Роулинг говорит, что мир сегодня проходит через «один из самых мизогеничных периодов на ее памяти», и женщины, особенно молодые, нуждаются в защите из-за «пронизанной порнографией онлайн-культуры», реакции отдельных людей на феминизм.

«Мужчины всех политических взглядов, кажется, согласны в том, что женщины напрашиваются на неприятности. Во всем мире женщинам говорят — замолчите, сядьте, а то будет хуже», — констатирует писательница.

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