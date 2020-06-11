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10:41 (мск), источник: Ведомости

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

Более половины из них уже выздоровели.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 532+174
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело261 150+8 367
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 360 239+121 706
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось416 201+4 924
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
28.0510.06
Выздоровело3 454 807+83 091
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
28.0510.06
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Источник: Агентство «Москва»

В России за последние сутки выявили 8 779 больных с коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 502 436 человек.

Более половины заразившихся (52%) выздоровели — 261 150 пациентов, 8367 из них за последние сутки. 1,3% общего числа инфицированных умерли — 6532 человек (плюс 174 за сутки).

Около 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан. При этом вылечились от коронавируса 2236 жителей столицы за сутки и 115 769 человек за весь период. Умерли в Москве 3138 заразившихся коронавирусом, 53 из них за последние сутки, сообщил столичный оперштаб.

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