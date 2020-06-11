10:41 (мск), источник: Ведомости
Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек
Более половины из них уже выздоровели.
В России за последние сутки выявили 8 779 больных с коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 502 436 человек.
Более половины заразившихся (52%) выздоровели — 261 150 пациентов, 8367 из них за последние сутки. 1,3% общего числа инфицированных умерли — 6532 человек (плюс 174 за сутки).
Около 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек, за последние сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 1436 горожан. При этом вылечились от коронавируса 2236 жителей столицы за сутки и 115 769 человек за весь период. Умерли в Москве 3138 заразившихся коронавирусом, 53 из них за последние сутки, сообщил столичный оперштаб.