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12:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Планы на лето. Когда начнут выдавать шенгенские визы?

​Европа готова будет открыться для россиян в июле, но для поездки в некоторые страны понадобятся справки об отсутствии коронавируса или подтверждающие срочность поездки документы.

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Источник: РИА "Новости"

Вот уже третий месяц действует карантин. В Москве постепенно начали снимать ограничения. По прогнозам экспертов, международное авиасообщение возобновится 15 июля.

Корреспондент АиФ.ru выяснила, когда начнут выдавать визы за рубеж

Прием документов уже открыт

Большинство визовых центров стран Европы пока закрыты. Некоторые постепенно начинают работу.

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— К нам можно приехать и сдать документы, но запись строго по одному. Планировать покупку авиабилетов стоит на числа не раньше июля, — ответила сотрудница визового центра Франции.

Уже открылся Объединенный визовый центр Великобритании.

— Подать документы можно, но их рассмотрение начнется с 14 июня. Билеты для туристической поездки рекомендуем брать на даты с середины июля, — сказал оператор. То же самое сообщили и в визовом центре Нидерландов.

Визовый центр Германии сообщил, что их «нерабочий период с 20 марта продлен до дальнейшего распоряжения». Оформить визу в Германию могут только определенные категории граждан (имеющие долгосрочный вид на жительство, совершающие поездки по неотложным семейным обстоятельствам, медицинский и научный персонал, работники транспорта, дипломаты и другие). Эти лица имеют право подавать заявления на оформление документов по электронной почте.

В Генеральном консульстве Италии в Москве ответили, что «визовый отдел Консульства и визовые центры Италии пока закрыты до особых распоряжений. Никаких изменений в правилах получения виз нет. Никаких медицинских книжек или тестов пока не планируется вводить». Но есть приятная новость. Генеральное Консульство обещает на безвозмездной основе повторно оформить визы, вместо ранее выданных, со сроком действия, включающим март, апрель и май.

Данные повторно долгосрочные визы будут иметь срок действия 1 год и станут выдаваться тем гражданам РФ, которые предпочтут перенести, а не отменить забронированные туристические поездки.
Франческо Форте
генеральный консул

Действия старых виз продлят бесплатно

Государственный секретарь по туризму и директор Института Туризма Испании, Турэспанья, подведомственного Министерству промышленности, торговли и туризма страны, Изабель Оливер говорит, что «Испания готова принимать иностранных туристов с 1 июля».

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— Если вы недавно получили краткосрочную шенгенскую визу в Испанию продолжительностью не более 30 дней или на 1−2 въезда, которой вы не можете воспользоваться в связи с ограничением передвижения или отменой рейсов, у вас есть возможность перенести поездку и подать новое заявление на изменение сроков действия визы, — говорится на официальном сайте визового центра Испании.

От уплаты визового консульского сбора освободят желающих перенести поездку в Чехию.

— Иностранцы, которые подали заявления на получение краткосрочной шенгенской визы до объявления чрезвычайного положения в Чехии 14 марта, и рассмотрение их виз было приостановлено, при новой подаче заявления будут от уплаты консульского сбора освобождены, — написано на официальном сайте Посольства Чешской Республики в Москве.

Первыми станут выдавать гостевые, медицинские и деловые

Как рассказала владелица франшизы паспортно-визового центра Яна Лучезарова, консульства Испании и Хорватии уже принимают документы от граждан на оформление вида на жительство, рабочих и студенческих виз, а также от определенных организаций, например МИД и прокуратуры.

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— В Грецию можно подавать документы на шенгенскую визу с 25 мая, но только по записи и напрямую в Консульство. Дистанционно и без сдачи биометрических данных можно оформлять визы в Австралию, Новую Зеландию и Великобританию, — сказала директор частного визового центра Дарья Алешина.

По ее словам, «от консульств нет официальной информации о приоритетных типах виз в первое время. Но, вероятнее всего, будут рассматривать гостевые, медицинские, деловые и рабочие визы».

— Когда страны будут выдавать туристические визы, еще не известно. До сих пор идут переговоры между Россией и государствами Шенгенского соглашения об открытии границ для массового туризма. Предполагается, что это произойдет 1 или 15 июля, — считает Яна Лучезарова.

Поехать к больному родственнику, на работу или учебу

Официально запрет на въезд в Россию действует до 15 июня.

— Решение о запрете въезда и выезда является временным и может быть продлено в зависимости от развития ситуации с COVID-19. Поскольку мы не знаем заранее, будет ли продлен запрет, существует риск отказа в соответствии с действующими правилами. Россия начинает снимать часть ограничений на выезд за рубеж. Пока граждане могут выехать за границу для ухода за больными родственниками, получения медицинского обслуживания в Европе, на работу или учебу, — говорит генеральный директор визового агентства Мария Назарова.

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Турция открывается не для России

В ряде стран изменения коснутся требований к туристам по прилете. Каждая страна введет индивидуальный порядок приема гостей.

— Испания откроет границы для всех туристов с 1 июля. Тогда же отменят обязательный 14-дневный карантин для приезжих. Греция, ориентировочно, ждет россиян с 1 июля, но окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в нашей стране. С 15 июня рейсы будут доступны только в аэропорт Афин, а с 1 июля — в другие аэропорты. Карантина для туристов не будет, но их могут попросить сдать тест на коронавирус по прибытии. Италия открыла международные границы с 3 июня. Карантин для приезжих не обещают, но маски по-прежнему обязательны во всех замкнутых пространствах, включая транспорт. Франция анонсировала закрытие внешних границ до 10 июля. Все приезжие должны предъявить документ, подтверждающий срочность их визита. Португалия открывает границы для международного туризма с 15 июня. Но остров Мадейра и Азорские острова начнут принимать гостей с 1 июля. Всем прилетающим туда туристам надо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до отъезда, или пройти тест по прибытии (его оплатит местное правительство). Чехия с 15 июня открыла границы для иностранцев, имеющих права на постоянное пребывание в странах Евросоюза. При этом россияне должны будут предъявить отрицательные результаты теста на коронавирус. Турция российских туристов может ждать на курортах с 15 июля. Кипр готов принимать россиян не раньше августа. Туристам перед поездкой придется сдать тест на коронавирус. На карантин не посадят, но продезинфицируют багаж в аэропорту. Правительство Кипра обещает путешественникам компенсировать расходы на лечение, если во время отдыха они заболеют COVID-19. Болгария планирует разрешить въезд российским туристам с 1 июля. Хорватия открывается для всех иностранцев с 15 июня, — рассказала Лучезарова.

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