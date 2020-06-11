Российская статистика привлекла внимание ВОЗ

Как и предупреждал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в мае смертность оказалась гораздо выше, чем в апреле. Тогда за месяц умерли 11 тыс., а в мае уже 16 тыс. Из них половину случаев официально связывают с коронавирусом. Прирост смертей столичные власти объясняют тем, что на май пришелся пик эпидемии. И, по словам Сергея Собянина, статистика отражает ситуацию максимально объективно: «Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и тех, у кого была явная клиническая картина. Делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ. Кроме того, около тысячи человек умерли от других причин, но COVID-19 стал своеобразным катализатором, и сказать, что он вообще не при чем, нельзя».
Несмотря на майский рост смертности, летальность от коронавируса в Москве все равно остается на рекордно низком уровне по сравнению с другими крупными городами: 2%, если учитывать только случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, и почти 4%, если прибавить к этому еще случаи, где COVID-19 — сопутствующее заболевание. Для сравнения, в
То есть, на самом деле, для пика эпидемии показатели смертности по Москве средние, если сравнивать с другими странами.
Тем не менее, у ВОЗ эти данные вызывают вопросы. С учетом масштаба России и количества зараженных число умерших от коронавируса в 6 тыс. с небольшим выглядит странно. Отчасти это можно объяснить высоким охватом тестирования. Но даже в других странах, где также делают много тестов, показатели гораздо выше.
«Я не согласен с тем, что Россия манипулирует статистикой. Вы не думали о том, что у нас в стране просто очень эффективная система здравоохранения, и что именно она позволяет сохранить жизни многим людям?».
В ВОЗ призывают Россию пересмотреть методику отчетности по летальным исходам, напоминая, что существуют единые стандарты официального подтверждения смерти, разработанные организацией. Но Минздрав и так обязывает медиков соблюдать именно рекомендации ВОЗ, говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. И зачастую они даже перегибают с этим. «16 апреля была издана методичка, как считать смерти от COVID-19. Даже если нет позитивных тестов, но есть подозрение по клинической картине, то относить надо к COVID-19. Наши патологоанатомы очень жестко отслеживали как раз эту историю, на мой взгляд, даже превышая ситуацию с COVID. Скажем, у нас уменьшилась смертность от онкологии, потому что онкологические смертности стали записывать в ковидные», — пояснила Попович.
Однако странным кажется еще и то, что после отмены ограничений в Москве два дня подряд падает число новых заразившихся коронавирусом. В понедельник их было около 2 тыс., во вторник чуть больше 1,5 тыс., в среду уже 1,2 тыс. Это вызывает вопросы и у доктора медицинских наук, профессора РАН Бориса Ревича:
Насколько стабильно поступала все время информация о числе зараженных, были ли это одни и те же тесты? Если посмотреть на графики по другим странам, там не видны эти пики. Действительно, может быть, тут вмешались другие факты, которые нам пока не очень понятны. От настороженности я бы не стал отказываться.
По оценкам Сергея Собянина, ежедневная выявляемость коронавируса в Москве снизилась в
Как заявил накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, заболеваемость коронавирусом может подскочить в любую минуту, и тогда начнется второй пик болезни. Но сейчас весь мир переживает первую волну — число новых случаев заражения пока только увеличивается.