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11:56 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Российская статистика привлекла внимание ВОЗ

Почему в организации призвали страну пересмотреть методику подсчета смертей от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
12:50 (мск)Отдых особого режима
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 394 801+137 360
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось417 022+5 341
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 476 083+88 192
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: Агентство «Москва»
Москва отчиталась о самой низкой смертности от коронавируса по сравнению с другими мегаполисами мира, а Всемирная организация здравоохранения назвала российскую статистику сложной для понимания. С учетом численности населения России данные о летальности от COVID-19 директору программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майклу Райану кажутся странными. Поэтому он призвал российские власти пересмотреть методику подсчета. В Кремле настаивают, что не манипулируют статистикой. И, например, в мае в Москве смертность от коронавируса увеличилась в полтора раза. Что не так с российскими данными о летальных случаях COVID-19? Разбирались Владислав Викторов и Владимир Расулов.
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Как и предупреждал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в мае смертность оказалась гораздо выше, чем в апреле. Тогда за месяц умерли 11 тыс., а в мае уже 16 тыс. Из них половину случаев официально связывают с коронавирусом. Прирост смертей столичные власти объясняют тем, что на май пришелся пик эпидемии. И, по словам Сергея Собянина, статистика отражает ситуацию максимально объективно: «Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и тех, у кого была явная клиническая картина. Делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ. Кроме того, около тысячи человек умерли от других причин, но COVID-19 стал своеобразным катализатором, и сказать, что он вообще не при чем, нельзя».

Несмотря на майский рост смертности, летальность от коронавируса в Москве все равно остается на рекордно низком уровне по сравнению с другими крупными городами: 2%, если учитывать только случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, и почти 4%, если прибавить к этому еще случаи, где COVID-19 — сопутствующее заболевание. Для сравнения, в Нью-Йорке этот показатель равен почти 11%, а в Мадриде — 21,5%. Но ничего необычного здесь нет, убеждена доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова: «Всего получилось +50% к аналогичному периоду прошлого года. Если мы возьмем, например, северные провинции Италии, где был эпицентр, а у нас Москва как раз была эпицентром эпидемии, у них было в конце марта и в начале апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года +120%, а в центральных и южных областях — в среднем +40%».

То есть, на самом деле, для пика эпидемии показатели смертности по Москве средние, если сравнивать с другими странами.
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Тем не менее, у ВОЗ эти данные вызывают вопросы. С учетом масштаба России и количества зараженных число умерших от коронавируса в 6 тыс. с небольшим выглядит странно. Отчасти это можно объяснить высоким охватом тестирования. Но даже в других странах, где также делают много тестов, показатели гораздо выше. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN привел другое объяснение:

«Я не согласен с тем, что Россия манипулирует статистикой. Вы не думали о том, что у нас в стране просто очень эффективная система здравоохранения, и что именно она позволяет сохранить жизни многим людям?».

В ВОЗ призывают Россию пересмотреть методику отчетности по летальным исходам, напоминая, что существуют единые стандарты официального подтверждения смерти, разработанные организацией. Но Минздрав и так обязывает медиков соблюдать именно рекомендации ВОЗ, говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. И зачастую они даже перегибают с этим. «16 апреля была издана методичка, как считать смерти от COVID-19. Даже если нет позитивных тестов, но есть подозрение по клинической картине, то относить надо к COVID-19. Наши патологоанатомы очень жестко отслеживали как раз эту историю, на мой взгляд, даже превышая ситуацию с COVID. Скажем, у нас уменьшилась смертность от онкологии, потому что онкологические смертности стали записывать в ковидные», — пояснила Попович.

Однако странным кажется еще и то, что после отмены ограничений в Москве два дня подряд падает число новых заразившихся коронавирусом. В понедельник их было около 2 тыс., во вторник чуть больше 1,5 тыс., в среду уже 1,2 тыс. Это вызывает вопросы и у доктора медицинских наук, профессора РАН Бориса Ревича:

Насколько стабильно поступала все время информация о числе зараженных, были ли это одни и те же тесты? Если посмотреть на графики по другим странам, там не видны эти пики. Действительно, может быть, тут вмешались другие факты, которые нам пока не очень понятны. От настороженности я бы не стал отказываться.

По оценкам Сергея Собянина, ежедневная выявляемость коронавируса в Москве снизилась в три-четыре раза, при том что город нарастил тестирование в десять раз. Что касается смертности, то, по словам мэра, в июне она будет еще ниже, чем в мае.

Как заявил накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, заболеваемость коронавирусом может подскочить в любую минуту, и тогда начнется второй пик болезни. Но сейчас весь мир переживает первую волну — число новых случаев заражения пока только увеличивается.

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